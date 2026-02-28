反批陳見賢喊「不脫黨」假議題 徐欣瑩：更不應拿來製造分裂

對手陳見賢拋出「團結宣言」，承諾「絕不脫黨」。徐欣瑩團隊回應，「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選已開跑，針對爭取黨提名的新竹縣副縣長陳見賢今天拋出「團結宣言」，承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」；對手立委徐欣瑩接球，發出回應指「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。

國民黨新竹縣長初選備受關注，國民黨中央黨部25日協調後，宣布採黨的提名辦法「37制」（黨員30％、民調70％）初選。陳見賢今天上午率先發表聲明，宣示無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，針對國民黨今公布宜蘭縣長初選民調、由國民黨立委吳宗憲勝出，首先恭喜宜蘭縣民，宜蘭縣展現民主精神，依照全縣縣民的意志進行全民調，以公平、公正、公開方式，產生一位具備正當性且最強的候選人，這會是宜蘭縣民之福，也不負民主聖地之美譽。

徐維遠說，宜蘭縣兩位國民黨的候選人在初選後展現的團結，也證明了全民調模式的價值，今天宜蘭縣民已經做出了最好的選擇，相信，新竹縣鄉親，也會展現同樣的勇氣及智慧。宜蘭縣、新竹縣做為北台灣治理生活圈的一環，徐欣瑩與吳宗憲委員有著共同的理念，都相信「專業領航，清廉政治」。

對於陳見賢拋出「團結宣言」，徐維遠最後強調，「公平、公正、沒有舞弊的初選，才是團結的基礎，「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。只有公平的初選制度，才能選出最強的候選人，讓大家心服口服，真正團結，贏回新竹縣」。

