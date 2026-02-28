意圖分化竹市綠營凝聚力？林志潔：抹黑與破壞台派團結無法得逞

意圖分化新竹市綠營團結凝聚力？陽明交大法律學者林志潔：抹黑與破壞台派團結無法得逞。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長年底選舉綠營人選遲未出線，但「藍白合」確定支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，藍白在無施力點打擊對手的情況下，頻由藍媒或紅媒放話點名綠營人選，更藉由立法院民進黨團總召選舉，意圖分化柯建銘與總統賴清德間的信任。對此，同樣被點名參選年底新竹市長的陽明交大法律學者林志潔雖表態因父親身體狀況，未考慮選舉之事，但她認為，有媒體空穴來風影射中央與地方有爭執等拔樁說法，完全是虛構，也是意圖分化台派的團結。

林志潔說，謝謝大家的抬愛和肯定，由於父親從小年夜昏迷入住加護病房至今，尚未出院，暫時無法思考選舉問題。從2024年參選立委失利後，她仍在地方持續辦理活動，是因為覺得艱困選區需要更多耕耘力量，也感謝她在被徵召參選立委的5個多月，能獲得8萬多票的肯定，非常感恩，想要回饋新竹鄉親。凝聚台派向心力，讓之後參選的台派候選人更好選，一直是她的想法，請大家給中央統籌規劃新竹縣市的時間，民進黨一定會推出最強的候選人。

她也提到，至於有媒體空穴來風影射中央與地方有爭執等拔樁說法，完全是虛構，信賴之友會理事長吳國治醫師已對此有所回應。吳國治是她非常敬重的民主前輩，去年還曾撰文感謝，他對新竹和台灣民主的付出有目共睹，無私奉獻，對她更是支持愛護，她非常感念。從立法院的總召傳承，就可看見民進黨團結的典範，任何惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞台派團結，都非常不可取。

