    政治

    夜宴藍委傳憂軍購太少被指「親中」 盧秀燕避談支持版本

    2026/02/28 16:54 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕被問軍購案，微笑避談支持版本。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕被問軍購案，微笑避談支持版本。（記者蘇孟娟攝）

    中央提出1.25兆元國防特別條例預算，國民黨內支持意見分歧，藍委徐巧芯提出8000億元版本，黨主席鄭麗文則堅持已公布軍售的3500億，規模不如民眾黨團先前提出的4000億元版本，即將在3月出訪美國的台中市長盧秀燕北上夜宴藍委，傳她憂若軍購預算不夠，恐讓美國誤會「國民黨親中」，盧秀燕今天（28日）被問到支持哪個軍購版本時避談，微笑不作回應。

    盧秀燕證實3月訪美，曝行程「超越城市外交層級」，將與華府高層會面，更拋化解「疑美論」，連日來積極拜會各界，為出訪預作準備，前晚（26日）夜宴多名國民黨立委，也關切軍購案，傳她在會中曝已有向美方側面了解「3500億不夠」，恐讓美方認為「國民黨親中」，不利今年大選。

    盧秀燕今天下午出席台中公義行動教會舉辦的228紀念禮拜，被問及是否已有支持的對美軍購版本，僅微笑避談，不願回應。

    據了解，對美軍購案除了黨內意見尚待整合，今天又傳出美國總統川普計畫4月訪問中國會晤中國國家主席習近平，為避免「川習會」出現變數，將延後宣布對台軍售方案。地方人士分析，目前情勢瞬息萬變，盧秀燕出訪美國在即，此時恐也不便太早對外公開支持版本。

