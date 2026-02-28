為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣長選戰藍白合？ 柯文哲笑回：那要先有人選

    2026/02/28 16:32 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌單車一日北高，在彰化縣伸港鄉海尾寶天宮休息與參拜。（記者劉曉欣攝）

    宜蘭縣長選戰力拚「藍白合」，彰化縣長選戰是否也「藍白合」？民眾黨創黨主席柯文哲今天（28日）與現任黨主席黃國昌單車一日北高，在彰化縣伸港鄉海尾寶天宮參拜後說，「那要先有人選」，對於民眾黨彰化縣選情，他說，全力以赴。

    黃國昌對於藍白合則頻說「謝謝」，不願多發表意見，反要媒體問去「老大」（指柯文哲）。

    黃國昌與柯文哲一日北高，下午2點左右在伸港海尾寶天宮休息、參拜，大約停留1小時，彰化縣議員吳韋達全程陪騎彰化段。柯文哲先行抵達，黃國昌隨後，支持者在現場守候，為兩人加油打氣。

    黃國昌與柯文哲的支持者分別與合照、簽名，因為趕行程，兩人參拜後略休息，趁著天色還早，隨即上路。

    彰化縣長選戰部分，民進黨已提名立委陳素月，國民黨部分，有表達意願的有立委謝衣鳯、前立委柯呈枋與前副縣長洪榮章，謝衣鳯的弟弟謝典霖表態力拚議長連任，也讓謝家姊弟未來參選布局備受矚目，藍營提名縣長人選遲遲未有進度，民眾黨則尚未推出人選。

    柯文哲單車一日北高，在彰化縣伸港鄉海尾寶天宮休息與參拜，與黨內同志合影。（記者劉曉欣攝）

    柯文哲、黃國昌單車一日北高，在彰化縣伸港鄉海尾寶天宮休息與參拜。（記者劉曉欣攝）

    柯文哲、黃國昌一日北高，在彰化縣伸港鄉海尾寶天宮休息與參拜，與黨內同志合影。（記者劉曉欣攝）

    柯文哲、黃國昌一日北高騎抵彰化縣。（記者劉曉欣攝）

    柯文哲、黃國昌一日北高騎抵彰化縣。（記者劉曉欣攝）

    熱門推播