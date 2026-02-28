二二八事件79週年 林佳龍：往事並不如煙

二二八事件79週年，外交部長林佳龍透過社群發文表示「往事並不如煙」，歷史不會隨時間流逝而沉默，會以不同形式，在不同世代心中回響。（圖擷取自林佳龍臉書）

今（28日）天是二二八事件79週年，外交部長林佳龍透過社群發文表示「往事並不如煙」，歷史不會隨時間流逝而沉默，會以不同形式，在不同世代心中回響。林佳龍也說，他身為外交部長，在接待國際訪賓時，常分享台灣民主轉型的經驗，這段歷史記憶不僅屬於台灣內部政治，更是所有尊重人權、追求正義與捍衛自由者共通的語言。

林佳龍指出，影視作品往往是社會大眾認識歷史與形塑記憶的重要入口，喚起世代之間的對話，也幫助新一代台灣人更貼近那段發生在這片土地上的血淚與創傷，使歷史不再只是課本上的名詞，而是有溫度、有情感的生命故事。

林佳龍表示，歷史上的二二八有著苦痛與悲情，79年前的二二八事件中，醫師、畫家、學者、政治家、法官、檢察官與許多台籍社會菁英和無辜民眾遭逮捕、失蹤或喪命。關心平等、自由、國家與社會未來的人，在獨裁威權體制下被視為威脅。其後長期的政治禁忌與社會沉默，使冷漠和恐懼滲入日常，46年前的2月28日，發生於美麗島事件審判期間的「林宅血案」，至今仍未釐清真相，威權的陰影反覆提醒我們「民主從來不是理所當然」。

林佳龍同時指出，歷史上的二二八也有希望與團結，2004年的2月28日，數百萬台灣人民以「牽手護台灣」人鏈行動，從北到南連結彼此，其靈感來自1989年愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛人民以雙手連結自由的長城串起「波羅的海之路」，向世界宣示追求自主與尊嚴的決心。

林佳龍表示，時空環境推移，台灣與國際民主夥伴仍然共享那份無懼威權、堅持由人民決定自身命運的信念與勇氣，他身為外交部長，在接待國際訪賓時，常分享台灣民主轉型的經驗，這段歷史記憶不僅屬於台灣內部政治，更是所有尊重人權、追求正義與捍衛自由者共通的語言。

林佳龍強調，民主社會本就能容納不同的歷史記憶與詮釋視角，但不能放棄的是「台灣是台灣人的台灣」，唯有台灣人民，才有權利以民主方式共同決定自己的方向與未來，一起回答「我們何去何從」這道屬於世代台灣人的習題。

