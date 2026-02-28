二二八79週年追思 侯友宜：放下仇憤、台灣要團結

新北市長侯友宜率市府團隊，與新北市二二八總會理事長洪顯詔及受難者家屬一起獻花。（記者羅國嘉攝）

為紀念二二八事件79週年，新北市政府今（28）日在三重二二八公園舉行追思紀念儀式，市長侯友宜也率市府團隊，與新北市二二八總會理事長洪顯詔及80位受難者家屬一起默哀、獻花。侯友宜表示，二二八帶來的教訓，是不要分省籍、族群與黨派，要放下仇憤、彼此理解。台灣真正需要的是團結，不論選舉或政黨，一切學會放下，共同為這塊土地打拚。

侯友宜致詞指出，二二八事件走過79年，最重要的是撫慰受難者家屬，陪伴他們走過傷痛歲月，讓心靈得以撫平，也讓下一代在這塊土地上勇敢成長、茁壯。他提到，現場高齡98歲與96歲的受難者家屬仍親自出席，令人動容，他們期盼的是下一代不再遭遇苦難，能夠平安幸福成長。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，二二八帶來的教訓，是不要分省籍、族群與黨派，要放下仇憤、彼此理解。意見可以不同，但不能分裂；可以競爭，但不能撕裂感情。尤其面對今年選舉年，更應提出政見、理性論述，避免無謂攻訐，因為撕裂社會需要很長時間才能彌平。台灣真正需要的是團結，不管是選舉、政黨，一切學會放下，共同為這塊土地打拚。

侯友宜表示，八年來秉持感恩的心建設新北，站在市長角色團結台灣、團結中華民國，讓城市與國家更好。未來即使不再以市長身分致詞，對土地的心意不變，盼一代比一代更好，讓台灣的路越走越寬。

接著，侯友宜帶領民眾默哀、於紀念碑前獻花，並逐一遞送鐵砲百合給受難者家屬獻花。今日追思活動共有近80位受難家屬出席，除洪顯詔外，還有受難者王瑞國遺孀周金桂女士、受難者林義吉長子林國泰先生，皆已90歲高齡的他們，今年也由家人陪同出席紀念儀式。

新北市長侯友宜向二二八受難者家屬致意。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法