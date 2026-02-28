二二八紀念行動抗議北市府封路 獨派團體要蔣萬安下跪道歉

台灣國理事長陳峻涵要求蔣萬安下跪道歉。（記者廖振輝攝）

今天是二二八，公投護台灣聯盟、台灣國、西門町大旗隊等組織，共同發起紀念行動，呼喊口號「代誌無解決，原諒無可能，毋通袂記得二二八。」並抗議蔣市府封鎖228公園周邊路權，不讓舉辦集會遊行。台灣國理事長陳峻涵說，蔣萬安應以蔣家第四代在紀念活動上「下跪道歉」，事不關己的態度令人難以接受。

陳峻涵表示，在「世紀血案」爭議中，蔣萬安也有出來表態，發言看似四平八穩，乍聽之下頗有悲憫之心，可是蔣忘記自己關鍵的身分，號稱蔣家第四代的他，因有姓蔣的光環加持得到台北市長的寶座，然而不能只要繼承蔣家的光環，獲取政治上的好處，結果一說到自家的事，卻一副彷彿路人甲般事不關己，這種態度令人完全無法接受。

陳峻涵指出，希望蔣萬安應該要以蔣家第四代的身分在相關紀念活動上「下跪道歉」。除了1947年的二二八事件，還有1980年的林宅血案，蔣萬安應去義光教會表示懺悔，同時嚴正呼籲，除非蔣認為自己不是蔣家人，實際上有很多人在懷疑，也有人在鼓動年底選舉時，再次發起要求蔣驗DNA的活動，說不定會成為選戰的主軸，大家拭目以待。

