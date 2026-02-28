中東局勢升溫 以色列旅遊警示調橙色、伊朗亮紅燈！

以色列宣布對伊朗開戰，德黑蘭市中心已發生多起爆炸。（歐新社）

中東局勢持續升溫，外交部今天指出，目前台灣對以色列的旅遊警示為「橙色」（避免非必要旅行）、以色列-黎巴嫩邊界地區及伊朗則為「紅色」（儘速離境），因區域安全情勢仍具高度不確定性，請民眾審慎評估近期前往相 關高風險國家的必要性。

外交部上午發布新聞稿指出，持續密切關注中東區域緊張局勢的發展，經駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭 辦公室瞭解，目前旅以台僑民眾約計260人，伊朗則有4人，目前均安；政府一向重視民眾與僑民安全， 外交部已責成相關駐處與當地台灣民眾持續保持密切聯繫，並提醒民眾注意安全。

外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性， 請民眾審慎評估近期前往相關高風險國家的必要性；已在當地的民眾也應提高警覺，注意自身安全，並與駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助；外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+ 972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

