為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中東局勢升溫 以色列旅遊警示調橙色、伊朗亮紅燈！

    2026/02/28 15:20 記者蘇永耀／台北報導
    以色列宣布對伊朗開戰，德黑蘭市中心已發生多起爆炸。（歐新社）

    以色列宣布對伊朗開戰，德黑蘭市中心已發生多起爆炸。（歐新社）

    中東局勢持續升溫，外交部今天指出，目前台灣對以色列的旅遊警示為「橙色」（避免非必要旅行）、以色列-黎巴嫩邊界地區及伊朗則為「紅色」（儘速離境），因區域安全情勢仍具高度不確定性，請民眾審慎評估近期前往相 關高風險國家的必要性。

    外交部上午發布新聞稿指出，持續密切關注中東區域緊張局勢的發展，經駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭 辦公室瞭解，目前旅以台僑民眾約計260人，伊朗則有4人，目前均安；政府一向重視民眾與僑民安全， 外交部已責成相關駐處與當地台灣民眾持續保持密切聯繫，並提醒民眾注意安全。

    外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性， 請民眾審慎評估近期前往相關高風險國家的必要性；已在當地的民眾也應提高警覺，注意自身安全，並與駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助；外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

    外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+ 972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播