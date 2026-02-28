竹市228紀念日辦燈會賞櫻 市民批：把傷痛當節慶消費

新竹市府在228連假辦元宵燈會及新竹公園賞櫻活動，挨批用節慶心態消費228歷史傷痛。（照片取自市府官方文宣）

今天是228第79週年和平紀念日，新竹市府今天下午在228紀念公園舉辦追思音樂會，不過，有市民投訴指出，市府今年把元宵燈會與新竹公園110週年賞櫻系列活動都辦在228連假中，更用市集及魔術及演唱會等節慶歡樂方式消費228的傷痛，無視228帶給台灣人的悲痛，更把228當節慶活動在辦，混淆市民對228紀念日的歷史記憶。

市府回應，今年規劃新竹公園110週年賞櫻系列活動，主要配合農曆春節時程安排，是城市例行性觀光與文化活動安排，與任何政治或歷史議題無關。市府一向尊重228事件的歷史意義與紀念價值，對歷史記憶與公共討論抱持審慎態度。稱一般性例行性城市活動無限上綱為對歷史的不敬，易造成社會不必要的對立。

今天是228和平紀念日，各地都有相關追思與紀念活動。竹市讀者投訴指稱，市府今年雖循往例辦228追思音樂會，但其實利用228連假舉辦多項大規模的節慶系列活動，像新竹公園今年110週年，公園內的860棵櫻花樹早在農曆春節期間已綻放開了近8成，如今多數櫻花已冒綠芽。但市府選在228連假辦賞櫻活動，還有市集及魔術歡慶活動，根本無視228事件帶給台灣人的傷痛，是用節慶心態消費228歷史事件，且由市府帶頭舉辦，相當糟糕。

另市府昨晚在護城河及228紀念公園舉辦元宵燈會活動及晚會，大量的燈節燈飾與228紀念公園莊嚴的形象很不相襯，除未將228歷史事件讓市民認識與了解，更隻字不提旭橋事件與不義遺址碑文，刻意淡化與抹煞228歷史事件的集體記憶，是市府帶頭做最壞的示範，更批市府舉辦228追思活動只是虛應了事，非真心想讓市民了解228的歷史真相。

新竹市府在228連假辦元宵燈會及新竹公園賞櫻活動，挨批用節慶心態消費228歷史傷痛。且新竹公園櫻花早已冒綠芽，不宜辦賞櫻活動。（記者洪美秀攝）

