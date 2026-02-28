賴清德228致詞定調 黨政人士：不同於在野政治人物的歷史解讀

賴清德總統至高雄市二二八和平紀念公園獻花。（記者李惠洲攝）

今年二二八事件79週年中樞紀念儀式選在高雄市立歷史博物館前廣場舉行，黨政人士說，這裡正是當年軍隊武力鎮壓市民的關鍵現場，追思從抽象記憶拉回歷史現場，總統的致詞不僅回顧歷史，更是明確的宣示，強調包括歷史定位的再確認、轉型正義的深化，以及在外部威權壓力下的民主防衛論述等意涵。

首先，黨政人士認為，總統在歷史定調上給出清楚界線。他指出：「二二八事件是一段外來政權迫害無辜人民的悲慘歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關，但是二二八事件加上戒嚴時期白色恐怖，確實驅動了台灣人民追求當家做主的民主意志。」，近期在野政治人物包括國民黨主席鄭麗文對二二八的歷史定位提出不同解讀，總統在國家級紀念場合明確回應，不容歷史責任被模糊，並且論述二二八成為民主意志的催化劑，奠定台灣後來追求民主改革的歷史動能。

其次，黨政人士說，總統以具體數字向國人報告政治檔案清查成果，以回應社會關切，特別在談及林宅血案時，他直言部分證據曾遭「系統性銷毀」，情治單位阻撓司法偵查，並指出國家機器介入與掩蓋本身就是不容抹滅的真相。這樣的表述，將責任從個案層次提升至威權體制層次，凸顯轉型正義的結構性意義。總統致詞也把轉型正義延伸至教育與文化領域，要這意味著轉型正義已進入制度深化與價值內化階段，成為長期治理工程。

第三，黨政人士認為，是歷史與當前國安情勢的連結。總統談及中國對台壓力，提出「和平要有理想，不能有幻想」、「以實力為後盾的和平才是真和平」。這是把二二八的歷史教訓轉化為當代民主防衛的正當性。透過論述，二二八紀念儀式不再只是追思活動，而是民主制度不可退讓的提醒。

黨政人士強調，整體而言，總統這場二二八79週年致詞成為兼具歷史定調、制度推進與國安意涵的政治宣示。傳達的核心訊息十分清楚：真相不能被掩蓋，轉型正義不能停步，民主也不能倒退。

