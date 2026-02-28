為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    悼念228 英德駐台機構同發聲：毋通袂記

    2026/02/28 15:08 記者蘇永耀／台北報導
    今日的二二八和平紀念日，除各地悼念活動，駐台機構也發出聲明。英國在台協會說，「毋通袂記」。（截自臉書）

    今日的二二八和平紀念日，除各地悼念活動，駐台機構也發出聲明。英國在台協會說，「毋通袂記」。在變動的世界中，紀念過去對保存身份認同和珍惜我們自由的社會至關重要；德國在台協會也說，國家暴力之下的受害者幾乎都是平民百姓，經常也包括婦女與兒童。民主體制的社會與重視人權是重要的前提，以避免類似事件再次發生。

    英國在台協會臉書發文說，在英國，我們以「永誌不忘」（Lest we forget）紀念國殤紀念日（Remembrance Day），呼籲人們不要忘記前人為自由和平的犧牲。

    在台灣，英國在台協會指出，許多人在今天，二二八和平紀念日，用「毋通袂記」（m̄-thang buē-kì）表達相近的呼籲，以記憶歷史並且和解。這一天不只紀念 1947 年的二二八事件，更提醒著人們台灣追求和平與民主的歷程，並反思歷史教訓。許多社會在追求和平、真相和正義的過程中，承受難以言喻的集體傷痛，這些也是英國和台灣的共享價值。在變動的世界中，紀念過去對保存身份認同和珍惜我們自由的社會至關重要。

    德國在台協會也說，在台灣，2月28日這天是紀念1947年因鎮壓而受害的人士。歷史的教訓很清楚，國家暴力之下的受害者幾乎都是平民百姓，經常也包括婦女與兒童。民主體制的社會與重視人權是重要的前提，以避免類似事件再次發生。像德國與台灣這樣的民主社會，對於受害者皆有義務，繼續努力釐清事實並為受難者平反。

    德國在台協會並同時發布2019年由時任德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz與時任駐德代表謝志偉，簽署台德轉型正義合作意向書的照片。

