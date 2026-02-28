為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中228追思會 盧秀燕：不忘悲劇 跟著光與希望向前行

    2026/02/28 14:16 記者蘇孟娟／台中報導
    台中二二八追思會施放白色翅膀造型氣球表達希望愛與和平。（記者蘇孟娟攝）

    台中二二八追思會施放白色翅膀造型氣球表達希望愛與和平。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府今舉行228和平紀念追思會，台中市長盧秀燕帶領民眾默哀後強調，歷史悲劇不能忘，要用更謙卑的心反省檢討，盼歷史不再重演、悲劇不再發生，盼國家與社會跟著光與希望向前行，國家進步、社會更和諧，民眾間互相包容。

    台中市今在東區東峰東峰公園228紀念碑前辦228追思紀念會，邀228受難家屬代表參與，眾人施放白色翅膀造型氣球及五彩氣球，象徵追求愛與和平。

    盧秀燕說，雖然228事件是79年前的歷史悲劇，透過舉辦追思會，讓大家不能忘79年前的歷史悲劇，對先人受苦受難的歷程以紀念方式追思，更要用謙卑的心態反省檢討，希望歷史不要再重演、悲劇不再發生。

    盧秀燕說，國家還是要向前走，盼能跟著光與希望向前行，國家進步、社會更和諧，民眾間能互相包容，對照79年前的事到今年都是一樣的道理，要有愛、有包容才有希望，國家才能進步，盼讓這段記憶轉化為守護和平的力量。

    立法院副院長江啟臣則說，追思的初衷應是「真相、和解、共生」，而非延續仇恨，應將228的悲劇力量轉化為台灣進步的動力，他呼籲國內應化分歧為團結，以愛與包容化解創傷，唯有內部凝聚，才能應對內外挑戰。

    立委何欣純也說，二二八歷史不能遺忘，謹記歷史教訓及從錯誤中學習，並堅定走在守護民主的路上。

    台中市二二八關懷協會理事長陳恆裕引用錢穆之言，強調應以「溫柔與敬意」對待本國歷史，並以《聖經》創世記「要有光就有光」期許，以光驅逐黑暗，共同守護這片得來不易的民主樂土；大台中二二八協會副理事長簡哲章強調，紀念二二八並非為了延續仇恨，而是要從歷史反省中避免重蹈覆轍，呼籲大眾共同團結，守護前輩用生命換來的民主樂土，讓台灣的未來更加良善與堅韌。

    台中市今舉辦二二八追思會。（記者蘇孟娟攝）

    台中市今舉辦二二八追思會。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播