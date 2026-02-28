台中228追思會 盧秀燕：不忘悲劇 跟著光與希望向前行

台中二二八追思會施放白色翅膀造型氣球表達希望愛與和平。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府今舉行228和平紀念追思會，台中市長盧秀燕帶領民眾默哀後強調，歷史悲劇不能忘，要用更謙卑的心反省檢討，盼歷史不再重演、悲劇不再發生，盼國家與社會跟著光與希望向前行，國家進步、社會更和諧，民眾間互相包容。

台中市今在東區東峰東峰公園228紀念碑前辦228追思紀念會，邀228受難家屬代表參與，眾人施放白色翅膀造型氣球及五彩氣球，象徵追求愛與和平。

盧秀燕說，雖然228事件是79年前的歷史悲劇，透過舉辦追思會，讓大家不能忘79年前的歷史悲劇，對先人受苦受難的歷程以紀念方式追思，更要用謙卑的心態反省檢討，希望歷史不要再重演、悲劇不再發生。

盧秀燕說，國家還是要向前走，盼能跟著光與希望向前行，國家進步、社會更和諧，民眾間能互相包容，對照79年前的事到今年都是一樣的道理，要有愛、有包容才有希望，國家才能進步，盼讓這段記憶轉化為守護和平的力量。

立法院副院長江啟臣則說，追思的初衷應是「真相、和解、共生」，而非延續仇恨，應將228的悲劇力量轉化為台灣進步的動力，他呼籲國內應化分歧為團結，以愛與包容化解創傷，唯有內部凝聚，才能應對內外挑戰。

立委何欣純也說，二二八歷史不能遺忘，謹記歷史教訓及從錯誤中學習，並堅定走在守護民主的路上。

台中市二二八關懷協會理事長陳恆裕引用錢穆之言，強調應以「溫柔與敬意」對待本國歷史，並以《聖經》創世記「要有光就有光」期許，以光驅逐黑暗，共同守護這片得來不易的民主樂土；大台中二二八協會副理事長簡哲章強調，紀念二二八並非為了延續仇恨，而是要從歷史反省中避免重蹈覆轍，呼籲大眾共同團結，守護前輩用生命換來的民主樂土，讓台灣的未來更加良善與堅韌。

台中市今舉辦二二八追思會。（記者蘇孟娟攝）

