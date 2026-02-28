為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委點名曾收劉世芳外甥政治獻金 戴瑋姍揭時序：中欲以揭露政治獻金方式介選

    2026/02/28 13:49 記者黃子暘／新北報導
    戴瑋姍說，過去10幾年前，中國就企圖利用揭露政治獻金捐款介入我國選舉。（記者黃子暘翻攝）

    戴瑋姍說，過去10幾年前，中國就企圖利用揭露政治獻金捐款介入我國選舉。（記者黃子暘翻攝）

    港媒報導內政部長劉世芳外甥在中國「賺紅錢」，並曾於選舉時提供政治獻金給劉世芳，國民黨立委羅智強更進一步點名同為新潮流系的新北市議員戴瑋姍也曾收到劉世芳外甥的政治獻金。對此，戴瑋姍回應，台灣是民主法治國家，這筆政治獻金捐款申報合法合規，中國無權對我國內政指手畫腳；且個案於2022年捐款，2023年才赴中工作，中國就是刻意要報復台灣，企圖以揭露政治獻金的方式介入我國選舉。

    「中國不應該把黑手伸入台灣的內政，企圖介入台灣的民主選舉」，戴瑋姍指出，中國類似手段非首例，此案以時序來看「完全八竿子打不著關係」，中國就是無限上綱、刻意報復台灣，企圖將黑手伸入台灣政界。

    戴瑋姍說，過去10幾年前，中國就企圖利用揭露政治獻金捐款介入我國選舉，這次更赤裸裸地企圖讓大家畏懼，是否跟台灣參選人有接觸就無法赴中工作、求學等等，中國這樣跨國恫嚇打壓，實在是非常惡劣，「我們不應該理會中國這樣的行徑」，台灣一定要守住民主底線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播