228事件79週年 洪秀柱：面對未竟真相拒絕被操弄的歷史

今天是228事件79周年，前國民黨主席洪秀柱在臉書發文表示，回望1947年的228事件，國人應當清楚，真相至今仍未被全面、誠實地呈現，「面對未竟真相，拒絕被操弄的歷史。」

洪秀柱指出，1945年抗戰勝利後日本戰敗離台，在統治末期濫發舊台幣、掏空資源，造成戰後台灣惡性通膨、物價飛漲、民生凋敝，1947年台灣的社會氛圍，本就瀰漫著經濟崩潰與制度失序的焦躁與不安，在這樣的背景下，一起查緝私菸衝突引爆街頭抗爭，民怨迅速升高，最終演變為全面性的社會動盪，後來確實發生軍隊鎮壓，也確實有許多台灣菁英遭到濫捕、錯殺，這是歷史的傷痛，是國家必須面對、必須反省的責任，自己身為白色恐怖受難家屬，對國家暴力的創傷有切膚之痛，對受難者的追思，從來不打折扣。

不過，洪秀柱也強調，如果大家只用單一敘事、單一族群對立去框架這段歷史，而忽略戰後經濟崩潰、貨幣混亂、權力真空、外部因素交織的複雜背景，那就不是還原歷史，而是重塑歷史，「近80年來，228不斷被政治化、工具化。有人將其簡化為『本省對外省』的二元對立，有人將其轉化為永恆的政治動員符號。但我要問：今天的執政者—民主進步黨，究竟是把228當成歷史的沉痛教訓，還是當成政治操作的學習樣板？」

洪秀柱表示，當社會對立被刻意強化，當不同立場的聲音被標籤化、邊緣化，當司法與輿論成為權力攻防的工具，我們是否真的從歷史中學到了「避免重演」？還是學會了如何利用悲劇鞏固權力？

洪秀柱還說，身為曾任中國國民黨主席，她承認歷史責任，更堅持歷史必須完整呈現，受難者不分省籍，每一個名字背後都是一個家庭的破碎，真正的和解不是儀式性的道歉，也不是年度的政治宣示，而是願意讓所有面向攤在陽光下，包括戰後經濟失序的源頭，包括決策錯誤的責任，也包括後來長期威權體制的反思，「如果我們只允許一種版本存在，只容許一種情緒被放大，那麼社會永遠無法走向真正的理解。」「79年過去，台灣要走的不是情緒的循環，而是真相的完成。」

