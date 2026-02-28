屏東追思228 音樂與《大濛》陪伴家屬回望歷史撫慰人心

屏東縣政府今（28）日舉辦「228和平紀念日系列活動」，在屏東公園228紀念碑前安排紀念音樂會，邀請受難者家屬參與。（記者羅欣貞攝）

228事件是台灣歷史上難以抹滅的集體記憶，承載著傷痛，也提醒社會珍惜得來不易的民主與自由。屏東縣政府今（28）日依往例舉辦228和平紀念日系列活動，以「白色記憶・攜手和平」為主題安排紀念音樂會，綿綿細雨並未影響參與者出席意願；縣府下午更邀請228事件受難者家屬觀賞電影《大濛》，透過音樂與影像，陪伴家屬回望歷史、撫慰人心。

每年2月28日屏東縣政府均邀請受難者家屬齊聚屏東公園228紀念碑前，共同悼念逝者，以溫柔承接悲傷、以真誠凝視歷史。來自恆春墾丁的張林淑汝今年已93歲，數十年來每年的今天均奔赴百里到屏東市與會，從未缺席紀念活動，走過時代創傷，她始終以平靜而堅定的心情參與追思，期盼下一代理解歷史、珍惜得來不易的自由與人權，溫柔而堅韌的力量，成為紀念日裡最動人的風景。

請繼續往下閱讀...

今日音樂會邀請屏東縣交響樂團演奏〈補破網〉、〈望你早歸〉、〈望春風〉等經典曲目，在熟悉旋律中追憶過往、撫慰人心。屏東縣長周春米表示，紀念不僅是回望傷痛，更是凝聚社會前行的力量，「當我們願意理解歷史、傾聽彼此，和解才能真正發生」，期盼透過音樂，讓真相被銘記、讓情感得以安放，在愛與包容中，攜手邁向和平未來。

今年屏東縣政府也特別安排受難者家屬前往影城，觀賞以白色恐怖時期為背景的電影《大濛》。片名音近台語「罩雺」，意指濃霧，象徵威權年代裡無數被迷霧籠罩的命運。歷史無法改寫，但記憶值得被保存。屏東縣政府表示，將持續以多元方式辦理228和平紀念活動，透過音樂、影像與公共參與，深化社會對歷史的理解與對話，讓和平與人權的價值在世代間穩健傳承。

屏東縣長周春米（左）陪伴228受難者家屬張林淑汝（右）向紀念碑獻花。（記者羅欣貞攝）

與會者向228紀念碑獻花，緬懷先人。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左）緊緊握著228受難者家屬張林淑汝（中）的手親切的關心與問候。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米主持228和平紀念日紀念活動，強調不能忘記這段歷史，並且要知道歷史的真相。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法