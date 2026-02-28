紀念228虎尾三聖公廟祭拜英靈 「獄外之囚」嘆政治創傷仍未痊癒

民進黨雲林縣黨部到虎尾三聖公廟祭拜因228事件受難的英靈。（記者李文德攝）

今天是228事件79周年，民進黨雲林縣黨部在虎尾二二八紀念園區舉辦追思會，並前往全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇的「三聖公廟」參拜，更邀請白色恐怖政治受難者家屬黃春蘭透過視訊與在場百位民眾一起追思。黃春蘭表示，被政府嚴密監控長達40年，可謂「獄外之囚」，如今政治創傷仍無法痊癒。

虎尾三聖公廟主祀228事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，是全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇，每年228民進黨及廟方均舉辦追思紀念活動。黨部主委、立委劉建國與地方黨公職們一同舉辦追思會，先後以音樂、牧師祝禱後，上百位參與者手持白玫瑰至紀念碑獻花致意，並且前往三聖公廟團拜。

黃春蘭透過視訊，先與大眾描述父親黃溫恭1952年因「中共台灣省工作委員會燕巢支部案」受到牽連，同年9月被捕，原先只遭判15年，卻在執行前16天被蔣介石改為「黃溫恭死刑，餘如擬」，當時襁褓時期的她，一生對於父親都沒有印象。她表示，成長過程中不是父親缺席，而是不存在，家裡沒有任何擺飾紀念爸爸，也絕口不提。她想問媽媽關於父親的事情，卻常被罵「囡仔人有耳無喙，去讀書別問有的沒的」。

黃春蘭表示，父親槍決後，一家三代被政府嚴密監控長達40年，可謂「獄外之囚」，至今她的政治創傷仍無法療癒完全，仍對當時一家人遭如此對待，仍憤恨不平。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，二二八事件已79年，這是台灣人的國傷，與事件有關的人或許已經辭世，但這件事給我們的教育價值應該被傳續，不應再分裂彼此；縣議員洪如萍表示，如果不熱愛自己的國家，可能會由別人控制一切， 228提醒了大眾要保持愛護國家的精神，不能讓傷痛再次發生。

劉建國表示，無論歷史如何都應該深刻、正確記得，不應該忘記當時國民政府如何迫害台灣菁英，台灣現今擁有的民主制度，是經過許多烈士努力跟犧牲所換，盼藉追思能喚醒台灣人對於民主自由的堅持。

民進黨雲林縣黨部在虎尾舉辦228追思紀念音樂會。（記者李文德攝）

白色恐怖政治受難者家屬黃春蘭，透過視訊描述當時父親黃溫恭受迫害過程，更強調她政治創傷仍未痊癒。（記者李文德攝）

眾人到紀念碑獻上白玫瑰致意。（記者李文德攝）

虎尾三聖公廟主祀228事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，是全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇。（記者李文德攝）

