林宅血案46週年宜蘭追思 慈林基金會婉拒李千娜酬勞捐款

今天是228紀念日，也是林宅血案滿46年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思。（記者王峻祺攝）

今天是228紀念日，也是林宅血案滿46年，慈林基金會在宜蘭慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，前民進黨主席林義雄連續3年缺席，由妻子方素敏等家人代表。針對電影「世紀血案」李千娜因失言，捐出酬勞給慈林一事，慈林表示婉拒。

慈林指出，基金會宗旨是豐富台灣人心靈、促進台灣社會的和諧與團結。和諧和團結的基礎，是對真相的理解和反省。「世紀血案」電影的攝製顯示，台灣社會對真相的認知非但不足，而且嚴重扭曲。

請繼續往下閱讀...

慈林表示，李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會感到安慰與欽佩，願意以演出酬勞，捐贈本會的真誠善意，本會目前則必須婉拒。

慈林期待李千娜小姐，除了在適當時機參與基金會活動，能以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓共同的家園不再是流血之地。

慈林紀念林園自2006年起辦理追思，今早舉行「228事件暨林家祖孫受難2026年追思紀念活動」，近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」等多首歌曲並默禱後，在反覆輕聲哼唱「我愛台灣」中，一一至墓前獻花，場面肅穆哀戚。

林義雄已連續3年缺席，不過妻子方素敏及家人到場，行政院副院長鄭麗君、國安會副秘書長林飛帆、行政院政務顧問林國漳、勞動部長洪申翰、監察委員田秋堇、立委陳俊宇、范雲，及前宜蘭縣長劉守成、前副縣長黃適超等人與會致意。宜蘭縣信賴台灣之友會青年分會也特地包車上山追思。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進及歷屆4任主委均出席。

追思過程林國漳幾度拭淚，他說，在這樣一個會場，想到228所受難的台灣人民，以及林家所受的苦痛，任何一個有血性的人，都會非常痛心，希望台灣不要再發生這樣的事情，也盼不管您是哪一個族群，大家都可以和平共榮，一起為台灣而努力，是所有人所期待的。

行政院副院長鄭麗君、政務顧問林國漳等人出席林家追思會。（記者王峻祺攝）

前民進黨主席林義雄已連續3年缺席追思會，不過妻子方素敏等家人均到場。（記者王峻祺攝）

行政院政務顧問林國漳向林義雄妻子方素敏致意。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法