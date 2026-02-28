追思黑暗年代受難者 賴清德：民主國家才能避免國家機器再傷人

總統賴清德向228事件罹難者獻花致意。（記者李惠洲攝）

總統賴清德今南下高雄主持228中樞紀念儀式，他致詞時表示，228事件提醒我們以歷史為借鏡，確保歷史不再重演，也只有在民主制度下，人民作主的國家才能避免國家機器再度傷人。

今年228中樞紀念儀式在高雄歷史博物館舉辦，總統賴清德、行政院長卓榮泰及中央部會首長、高雄市長陳其邁等人出席向罹難者獻花致意。二二八基金會董事長楊振隆致詞時指出，今年的紀念儀式主題為「以記憶為舵，正義啟航」，這8個字不只是口號而已，也是二二八基金會跟所有受難者家屬在當前時代下的心聲跟宣示，更明確地跟社會、跟政府表達一個態度：「我們拒絕再沉溺於悲情」。

受難者家屬代表王文宏質疑，79年前，母親支付「子彈費和屍體費」，才能買回父親大體草草埋葬，受難者家屬必須質問台北市長蔣萬安和其父親到底是不是蔣經國子孫？存放在桃園那兩具浮棺，本來在20年前早就可以安葬在五指山國家公墓「蔣陵」，為何到現在還每年花費台灣納稅人8千餘萬元，去維護蔣介石父子兩個蔭屍？

王文宏質問，10年來執政黨對轉型正義真正重視嗎？中正紀念堂大屠殺凶手的招牌還是一直高掛，獨裁者大銅像還是一直壓在台灣人民頭上；文化部對「臭頭廟」沒大動作，是不是顧慮預算被藍白凍結呢？

賴清德表示，去年，權利回復基金會再核發超過1500份名譽回復證書，就是希望政府盡最大的努力，還給被害者與家屬，遲來的正義與公道。另外對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部已經啟動審議程序，希望保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括今年也已經通過的林宅血案的發生所在地「義光教會」，都已經列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

賴清德認為，近年來，中國用盡各種方式，企圖併吞台灣，和平雖然無價，但對和平要有理想，不能有幻想，只有用實力作後盾的和平才是真和平，放棄主權的談和，來推進統一，這不是真和平，這反將壓迫民主、傷害人權，後患無窮。

