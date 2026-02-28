新北土樹三鶯選區議員少1席 綠營參選人拚初選競爭激烈

民進黨新北市土樹三鶯區議員初選雄並起，爭取出線機會。（記者翁聿煌攝）

新北市議員年底選情熱鬧，其中土城、樹林、三峽、鶯歌區因為少一席，現階段綠營參選人拚初選更為激烈，包括爭取連任的卓冠廷、廖宜琨、林銘仁和彭一書，兩個新人也來頭不小，一個是立委吳琪銘的兒子吳昇翰、另一位是議員高敏惠的姪女高乃芸，初選6選5，預計3月中旬進行，可說是人人有希望、個個沒把握。

二二八3天連假期間，所有參選人都不敢大意，把握各種活動場合爭取出席曝光機會，27日民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴三峽清水祖師廟前廣場參加活動，6位參選人也都全員到齊，在蘇巧慧身旁一字排開。

民進黨人士指出，這次土樹三鶯區議員選情緊張，因為原本選區的10席議員席次將減少1席變成9席，原本10席當中，國民黨5席、民進黨4席和無黨籍蘇泓欽1席，綠營卓冠廷、廖宜琨、林銘仁和彭一書爭取連任，以及吳昇翰、高乃芸兩人首次參選，6人爭取5個初選提名名額。

民進黨人士分析，從選區結構來看，其中卓冠廷和廖宜琨的本命區分別在三峽和鶯歌，而唯一的女性高乃芸可獲婦女保障名額，使得本命區在土城的彭一書、林銘仁和吳昇翰的競爭特別激烈，3人的票源重疊度高，彭一書和林銘仁有現任優勢，吳昇翰雖然是新人，但是在父親吳琪銘全力支持下，爆發力不可小覷。

國民黨土樹三鶯區現任包括江怡臻、洪佳君、林金結、呂家愷和黃永昌，不會辦初選，但變數是黃永昌原本不連任，改支持兒子黃承鋒以民眾黨參選，但黃承鋒初選未獲提名，是否黃永昌會改變心意爭取連任，有待觀察。

