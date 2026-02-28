為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    訪美前夜宴藍委談軍購、關稅 盧秀燕：盼轉達真正民意、台灣人的聲音

    2026/02/28 12:30 記者蘇孟娟／台中報導

    台中市長盧秀燕3月11日起即將前往美東訪問，近來頻訪各界人士，昨（27日）更北上夜宴多位藍委詳談軍購、台美關稅協定，盧秀燕今直言不諱，立法院是國家最高權力及民意代表機關，她邀大家來聊一聊，「希望能轉達的聲音是真正的民意、是台灣人的聲音」，以爭取我們的權益。

    盧秀燕市長任期倒數不到10個月，國民黨主席鄭麗文拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，盧秀燕則證實將出訪美東，更拋化解「疑美論」，外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭，盧訪美也被解讀為拚2028總統大位熱身。

    日前她鬆口證實將在3月中赴美訪問，更曝行程「超越城市外交層級」，將與華府高層會面，更拋化解「疑美論」，她昨日北上夜宴藍委詳談軍購以及台美關稅協定等，均引起高度關切。

    盧秀燕今日出席台中228和平紀念追思會致意後，回應媒體提問強調，立法院是國家最高權力機關及民意代表機關，是國內最大權力中心之一，很多國家重大決策包括關稅、軍購、兩國外交等，均需立法院同意，因此立委的意見非常重要。

    她說，這次出訪美國除是城市外交外，她也希望能在關稅、軍購上盡一分心力，更盼能促進台美關係，因此立委的意見非常重要，她才邀大家來聊一聊，了解大家的想法是什麼，她直言，「希望這次訪美能轉達的聲音是真正的民意、是台灣人的聲音」，爭取我們的權益。

    她說，這段她時間不只拜訪立法委員，另走訪很多地方請益，就是為了解大家的心聲並能帶出去，「傳達我們台灣的聲音」。

