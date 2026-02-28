「有些記憶一輩子不會忘記」！花蓮百歲受難者敲響228和平鐘

花蓮百歲二二八受難者廖丙盛出席追思活動，提到有些記憶不會忘，希望說出來讓更多人記得歷史。（記者花孟璟攝）

花蓮二二八事件79週年追思音樂會今天在花蓮縣和平廣場舉行，唯一出席的受難者百歲人瑞廖丙盛當年是富里國小教師，卻遭逮捕刑求、1個月後被釋放。廖丙盛說，人生「有些記憶從未離開過他，有些記憶一輩子不會忘記」，說出來希望這段歷史有人記得，不要讓傷痛再發生。

1947年二二八事件發生期間，受難者廖丙盛任教於花蓮縣富里國小，因參與青年自衛隊，維持地方治安，同年4月初遭國府軍逮捕，羈押約1個月，並遭刑求。

作為今年唯一出席的受難者，對於曾遭刑求、灌水等痛苦過程，廖丙盛沒有多說，在兒子和2個孫女陪同下來到會場，他說，他已經101歲，活到這年紀很多事情都淡了，但「人生有些記憶從未離開，有些記憶一輩子不會忘記。」

兒子廖建智則代替父親訴說心聲。廖建智說，父親在1947年在富里國小教書，有天半夜被急促敲門聲驚醒，當時支撐父親撐過唯一念頭是「我要好好活著，好好回家」。

被釋放後廖丙盛返家如常生活，甚至不曾跟家人提起，「許多年來我選擇沉默，不是因為不痛、不是因為忘記，而是希望孩子平安長大，安心讀書、工作，不必背負恐懼、活在過去的陰影」，直到政府成立關懷單位他才說出來，希望這段歷史有人記得，但不是為了仇恨而記得，而是為了不讓悲劇重演。

追思音樂會上包括花蓮縣長徐榛蔚、立法院國民黨團總召傅崐萁、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義，以及縣長參選人國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢、議長張峻則由議會人員代表，廖丙盛在眾人簇擁下敲響二二八和平鐘、並在紀念碑前獻花。

花蓮二二八關懷協會名譽理事長鄭英賢說，每年持續舉辦的紀念活動在今年碰到選舉年，所有的參選人都有發邀請卡，也感謝由東華附小弦樂團、明恥國小國樂團、中正國小直笛團及國風國中國樂團共同參與紀念演出。

花蓮百歲二二八受難者廖丙盛敲響和平紀念鐘，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同。（記者花孟璟攝）

花蓮二二八紀念追思音樂會，各界共同參與敲二二八和平鐘鐘。（記者花孟璟攝）

吉安鄉長游淑貞力爭參選花蓮縣長，今天也出席二二八紀念獻花。（記者花孟璟攝）

行政院東辦副執行長郭應義（左）與縣府官員在二二八紀念碑前獻花。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議員魏嘉賢也要參選縣長，今天也出席二二八紀念活動。（記者花孟璟攝）

