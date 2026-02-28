為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲單車「一日北高」抵新竹 小草拉布條聲援

    2026/02/28 12:04 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉休息，並與支持小草合影。（記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉休息，並與支持小草合影。（記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌今天清晨再度挑戰自行車「一日北高」，柯文哲上午9點半抵新竹市代天府，現場有支持者揮手，柯文哲妻子陳佩琪也在場等候，柯文哲與黃國昌上香後與支持者及新竹市副市長邱臣遠一起合影，未接受媒體訪問，大約停留20分稍作休息就繼續往南騎。

    柯文哲去年因遭羈押在台北看守所，未能參加228一日北高活動，當時是由黃國昌代騎。今年柯文哲再度騎乘，並與黃國昌合體，有支持者在柯文哲及黃國昌抵達時拉寫有「司法要正義，小草挺KP」布條聲援。他未多作受訪，僅簡短回應支持者關心，表示自己是新竹人，對這段騎乘的路線相當熟悉。

    柯文哲行前指出，他自2016年開始，每年都會在228騎自行車從台北到高雄，對台灣而言，228是反省歷史跟珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情。柯文哲在代天府停留約20分鐘後，隨即啟程，繼續往南前往苗栗後龍清海宮、苑港漁港等地，並預計凌晨1時抵達高雄市228公園，完成一日北高挑戰。

    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉休息，現場有小草拉布條聲援。（記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉休息，現場有小草拉布條聲援。（記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉代天府短暫休息及上香。（記者洪美秀攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲合體黨主席黃國昌單車「一日北高」活動，並在新竹家鄉代天府短暫休息及上香。（記者洪美秀攝）

