台南各界追思228事件 黃偉哲：追求公平、正義、自由、民主代代相傳

台南市政府今天（28日）上午在新營區二二八紀念公園舉辦「228事件79週年和平追思會」。（記者楊金城攝）

台南市政府今天（28日）上午在新營區二二八紀念公園舉辦「228事件79週年和平追思會」，各界代表與228事件受難者家屬一起默禱追思與獻花，緬懷歷史與對受難者致敬。台南市長黃偉哲表示，歷史事件做錯事的人可以原諒，但歷史不可忘記，藉由對歷史的反省和轉型正義推動，希望讓追求公平、正義、自由、民主代代相傳下去。

追思會在二二八紀念公園望夫門、紀念碑前由新韻合唱團悠揚歌聲中揭幕，隨後全體默悼1分鐘，向228事件及後續白色恐怖時期的無辜受難者致上最深哀思，並由黃偉哲、副市長趙卿惠、姜淋煌、立委陳亭妃、受難者家屬和各界代表依序在紀念碑前獻上百合花致意，在莊重肅穆的氛圍中，傳遞社會對歷史傷痕的反思，以及對和平與人權價值的珍視。

不少受難者家屬尋找和凝視紀念碑文上受難者名字，甚至落淚，遺族代表王克雄表示，對中國獨裁者習近平的統一大夢，大家對228事件的慘痛歷史教訓，如果不記住，228會再發生，期盼社會持續記取歷史教訓，守護民主的力量。

黃偉哲強調，舉辦228追思，不只是緬懷歷史、慰問家屬，更是提醒後人珍惜今日得來不易的民主、自由、和平與人權，「歷史事件可以被原諒，但不能被遺忘」，唯有記取教訓、還原歷史真相，才能避免悲劇重演。

黃偉哲指出，台南市透過人權教育推廣、推動轉型正義、紀念空間活化、保存歷史場址，像將原民生綠園更名為湯德章紀念公園，並將台灣文學館地址訂為湯德章大道1號，同時修復原台南州會，轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，盼讓市民在日常生活中重新認識這段歷史，深化對人權、民主發展歷程與公平正義價值的理解。

台南市長黃偉哲（中右）送花給228受難者家屬。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前）在228紀念碑前獻花致意表達哀思。（記者楊金城攝）

各界代表獻花追思228受難者。（記者楊金城攝）

228受難者家屬尋找親人姓名。（記者楊金城攝）

受難者家屬在新營二二八紀念公園望夫門的紀念碑前獻花追思和尋找親人的姓名。（記者楊金城攝）

