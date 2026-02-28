為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    吳宗憲小勝張勝德出線選宜蘭縣長 綠營坦言「跌破眼鏡」

    2026/02/28 11:46 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨立委吳宗憲（中）以些微差距民調贏過宜蘭縣議長張勝德，將代表國民黨參選宜蘭縣長。（記者方賓照攝）

    國民黨立委吳宗憲（中）以些微差距民調贏過宜蘭縣議長張勝德，將代表國民黨參選宜蘭縣長。（記者方賓照攝）

    國民黨立委吳宗憲以些微差距民調，贏過宜蘭縣議長張勝德，將參選宜蘭縣長。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進坦言「意外跟驚訝」，也跌破大家眼鏡，未料基層組織實力雄厚的張勝德會落後，但也代表選民想要有新希望的宜蘭。

    國民黨民調是委由聯合報與艾普羅民調公司連續執行3天，根據結果顯示，吳宗憲與競爭對手、宜蘭縣議長張勝德兩人的支持度差距很小，吳宗憲以些微差距勝出，國民黨按照事前約定，不會對外公開民調數字。

    邱嘉進說，地方原推測應會由基層組織實力雄厚的張勝德勝出，最後結果是吳宗憲代表國民黨參選，確實蠻令人意外跟驚訝，也跌破大家的眼鏡。

    他強調，不過無論對手是誰，民進黨已做好基層佈建與對策準備，既然形成「2位法律人的對決」，未來將加強議題論述與深耕基層組織，議題論述上會特別地加強及深化，也期待這場選戰是一場君子的選舉，讓縣民在選舉過程中，選出最適合帶領宜蘭縣往前邁進的縣長。

    邱嘉進說，對於吳宗憲勝出，也代表縣民對縣政推動，未來是希望朝向一個清廉，能夠讓宜蘭帶來新希望的感覺，對比過去將近7、8年的縣政運作，讓很多縣民失望，相信2位法律人的對決，對宜蘭縣整體未來的縣長選舉是正面的。

