《世紀血案》掀台灣史補課潮 80歲政治受難者呂昱帶路走讀228

台灣基進台南黨部舉辦「228人權地景走讀」活動，吸引大小朋友參加。（台灣基進台南黨部提供）

電影《世紀血案》引發爭議，也讓「白色恐怖」的過往舟度被關注，台灣基進台南黨部為此舉辦「228人權地景走讀」系列活動，邀請曾入獄15年的政治受難者呂昱，帶領民眾尋訪事件的歷史足跡。

台灣基進台南黨部主委吳依潔表示，活動講師呂昱因高中時參與學運、鼓吹言論自由遭國民黨政府逮捕；出獄後創辦《南方》雜誌等著作，啟發80年代的校園民主運動。

吳依潔說，呂昱年近80歲，仍身體力行，四處舉辦轉型正義，以及人權相關講座、活動，也與台灣基進合作，是推動民主運動進程的重要前輩。

吳依潔提到，過去黨部不斷在台南倡議轉型正義議題，不管是228走讀、白色恐怖歷史講座，還是呼籲更改「中正路名」，即使過程中受到阻礙、不被重視，但立場依然堅定不變。

吳依潔指出，《世紀血案》電影所引起的爭議與討論，讓許多台灣人彷彿驚醒，開啟了大型的「台灣史補課」，也「228人權地景走讀」一開放報名，就迴響熱烈。

2梯、60人已額滿，因應需求，台南黨部3月15日也將加開走讀場次，希望可以讓更多人了解台灣過去發生的歷史事件。

吳依潔強調，過去台灣社會多以「和平、包容」等看似溫良恭儉讓的言語，試圖遮掩這塊島嶼上所發生的巨大歷史性悲劇，如台灣要追求更加深化的民主、清除威權遺緒，就應該要徹底全面性執行轉型正義工程。

吳依潔認為，從228和平紀念日的名稱開始，應參考台大歷史系教授周婉窈建議，以「國殤日」改稱，切莫再發生「歡慶228」此類遊樂日行銷，藉由正名，讓全台民眾都了解這段歷史所帶來的影響與傷害，並警惕悲劇不能再次發生。

