    首頁 > 政治

    陪張銘祐車掃民主聖地 王義川：助正台派通過初選

    2026/02/28 11:37 記者董冠怡／台北報導
    張銘祐與王義川車掃。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍爭取黨內在台北市中正、萬華議員提名的「台派戰鬥機」張銘祐，今找立委王義川陪同於龍山寺出發車掃，沿著廣州街、西昌街、貴陽街、康定路、萬大路、西藏路等路線拜票，並且呼喊「張銘祐凍蒜」口號

    張銘祐表示，二二八事件79周年，今天也是國殤日，選在龍山寺出發車掃，是因其為民主聖地，1986年鄭南榕發起519綠色行動，要求政府解嚴，對台灣而言意義重大。

    他認為，與其他區域相比，中正、萬華強棒較多，民進黨要提名4席，其中有2席懸缺，相信增加自己1席，是保住正台派的香火，所以決定有信心爭取這一席。

    王義川指出，龍山寺是台北市重要的言論廣場，在這場域裡，大家都可以表達自己的意見，也是白色恐怖年代，很多前輩所打下的台灣民主基礎，故於228帶著張銘祐來此掃街。

    王義川說，張銘祐是這次中正、萬華所有參選民進黨提名者中，屬真正的台派與台灣製造，務必在最後兩週內，一定要來讓他能夠過關。

    他強調，現任議員劉耀仁、洪婉臻表現優秀，知名度也高，相信他們在初選民調過程中，都能順利過關，馬郁雯也是好朋友，知名度更高，最後剩下兩位搶一位，張是他認為非常台派、過去長期推動台灣加入聯合國的運動，也在游錫堃指導下，逐步從幕僚世代挺身而出，一定要全力協助他，通過這次初選民調。

