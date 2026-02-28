為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    吳宗憲出線代表國民黨參選宜蘭縣長 林國漳：用正確法律對決

    2026/02/28 11:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    吳宗憲民調出線參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示希望用正確法律對決。（記者王峻祺攝）

    國民黨今天宣布將徵召國民黨文傳會主委、立委吳宗憲參選宜蘭縣長。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，希望用正確法律對決，他在地深耕30年，絕非不是一個空降、突然想要到宜蘭選舉的人可以跟得上的。

    林國漳說，對於國民黨內初選結果我們尊重與理解，未來希望這是一場君子之爭，也就是說一場理性與專業，選舉也是一個人格跟價值的選擇。

    他說，吳宗憲是立委也是法律人，我們希望用法律，正確的法律來對決，但看到吳宗憲在立法院，基於黨意所推出的很多法案，都被宣布是違憲的，所以這一點可以再斟酌看看。

    林國漳說，他是在地深耕30年的律師，他用他的專業服務宜蘭鄉親，這絕非不是一個空降、突然想要到宜蘭選舉的人可以跟得上的，所以他會繼續用他的專業帶領宜蘭，也希望用他的專業來說服宜蘭人來支持他。

    林國漳強調，未來整個選舉過程中，當然知道可能會非常激烈，但還是會秉持一貫立場，我們用我們的專業以及用他在地宜蘭人對宜蘭的一個了解，一定會贏得這場選舉。

