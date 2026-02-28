228向雄中自衛隊獻花 莊福泰：自由的校園是前人生命換來

雄中紅樓的紅磚牆上，立著228事件雄中衛隊用青春生命捍衛人權和和平的紀念牌。（擷取自莊福泰臉書）

今天是228和平紀念日，紀念1947年台灣民眾因不滿國民政府施政，遭鎮壓、逮捕而喪命的受難者，當年雄中自衛隊及校園於228事件後遭軍隊炮火攻擊，學校也因此在紅磚牆上立牌紀念這些用青春生命捍衛人權和和平的勇者，雄中今天也在紀念牌下獻上花束，校長莊福泰並發文承諾會珍惜得來不易的自由。

雄中校長莊福泰於社群平台發文指出，雄中自衛隊紀念牌靜靜地立在紅磚牆前。陽光斜照，磚牆的紋理清晰分明，像時間留下的刻痕。在紀念牌下獻上花束，不只是為了一段歷史的儀式，而是為了那些真實存在過的名字。

請繼續往下閱讀...

莊福泰寫道，1947年的228事件，不只是歷史教科書裡的文字。對雄中而言，它是一段切身之痛。自衛隊的故事，是少年在動盪時代裡試圖守護家園保衛人民的身影；而隨後10多年的白色恐怖，則讓更多人付出沉重代價。

他說，「我們今日站在自由的校園中，能夠公開討論歷史、反思制度、彼此辯論而不必擔心深夜的敲門聲，這一切並非理所當然，是許多前人用青春、甚至生命換來的空間。」紀念，不是為了延續仇恨；記憶，也不是為了停留在傷口。真正的紀念，是讓歷史成為警鐘。

莊福泰表示，雄中走過百年風雨，從日治時期到戰後威權，再到今日民主社會，雄中的校史本身就是台灣現代史的一部分。在自衛隊紀念牌前獻花是一種承諾，承諾會珍惜得來不易的自由、承諾會守護制度中的人權與法治、承諾會讓下一代明白，民主不是口號，而是一種需要勇氣與責任共同維繫的生活方式。並願記憶不被淡忘，願歷史成為智慧，願雄中學生在任何時代，都能站在正直與良知的一方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法