吳宗憲獲徵召下一步拚「藍白合」 張勝德表態全力支持

國民黨今日確定由文傳會主委、立委吳宗憲代表參選宜蘭縣長，吳宗憲在記者會上謙稱，自己很僥倖勝出，接下來他會把提名競爭對手、宜蘭縣議長張勝德的所有政見與想法，與自己的想法融合在一起，兩人也會是一起走下去、互助合作的伙伴。

吳宗憲並指出，他也將會拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠以及民眾黨主席黃國昌，並在國民黨的指導下，儘快完成「藍白合」，他強調，這次選舉要讓宜蘭縣被全台灣的人看見，並相信宜蘭可以打造出模範、不互潑髒水的選舉，讓宜蘭縣成為全國「藍白合」的典範。

吳宗憲表示，這次參選宜蘭縣長，他有自己的堅持，這段時間他與張勝德保持良好關係，甚至昨天民調電話才打完後，兩人就通話，互相跟對方說聲辛苦了，這是君子之爭，也希望帶給大家選賢與能的概念，台灣唯有團結才有出路。

他並強調，無論客觀環境如何，自己秉持絕不攻擊競爭對手的態度，因為張勝德是他的戰友，兩人只有競爭關係，而非拼得你死我活的敵人，未來他也會繼續秉持這種想法下去。

吳宗憲還說，自己的從政理念就是「禮運大同篇」的4句話，「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，而且要讓弱勢團體得到照顧，從政的理想就是「利他」2字，未來他會讓宜蘭人過好日子，接下來也會勤跑基層，走入市場與廟宇，爭取民眾支持。

張勝德則說，相信這次宜蘭縣的提名過程，展現民主風範，他並感謝吳宗憲在競爭過程表現平和，提出政見讓宜蘭縣的選民支持，他也感謝宜蘭鄉親，強調未來會與吳宗憲共同打造新的民主選舉制度，並全力支持吳宗憲參選宜蘭縣長。

張勝德還說，他與吳宗憲是合作伙伴，吳宗憲的「空軍能力」很強，自己則是在「地面戰」較強，兩人將通力合作，讓宜蘭縣更好。

