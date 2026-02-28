騎腳踏車掃街爭取初選提名拚連任 劉耀仁：一定會比新人更努力

議員劉耀仁騎腳踏車掃街。（記者董冠怡攝）

角逐連任的民進黨籍台北市議員劉耀仁近期在萬華地區展開腳踏車掃車掃，穿梭在大街小巷中拜票，請託民眾在3月9日至15日的黨內初選電話民調中給予支持；劉耀仁今騎車經過龍山寺時，短暫停留受訪說，他一定會比新人更努力，維持初心完成黨內初選。

劉耀仁表示，今天已是第五天腳踏車車掃，也是他的競選標準配備，距離電話民調時間不到10天，希望能夠秉持過往的初心，繼續憑藉雙腳、一步一腳印跟鄉親拜票，「我一定會比新人更努力，維持我的初心，來完成這次黨內初選」。

劉耀仁指出，除了車掃之外，也有安排拜訪、市場掃街，都是一定要做的，雖然連假期間人潮可能較少，但人還是蠻多的，不要浪費任何一天的時間，把握最後關頭衝刺。

劉耀仁提到，今天跟同樣爭取提名的張銘祐已見面兩次，早上一起去送車，然後又在龍山寺巧遇，非常有緣，剩下最後幾天，大家都拚勁十足、卯足全力。

談及市政主張，他說，萬華地區包含都市更新、交通與老街沒落的問題，一直是他追求改進的地方，永遠有做不完的事，希望萬華能夠一天比一天進步，是議員該做的事，並且全力以赴。

