    首頁 > 政治

    朱立倫扮「總導師」 藍營北北基桃推「模擬方城市」

    2026/02/28 10:29 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席朱立倫。（資料照）

    前國民黨主席朱立倫。（資料照）

    前國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，為培育青年公共事務人才、勾勒「MegaCity」跨域治理願景，由「桃園市日新協會」與「風向株式會社」共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於3月14 、15日盛大展開，這次營隊卡司陣容堅強、堪稱「All-star」，由前國民黨主席朱立倫擔任「總導師」，並集結北北基桃首長及政府決策幕僚、資深媒體人、民意代表親自授課，打造全台規格最高的城市治理實戰營。

    凌濤表示，本次營隊的導師陣容堪稱「All-star」，以MegaCity聯合治理概念出發，國際視野構築城市治理藍圖，由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及台北市副市長李四川組成強大講師群，親自傳授第一線的都市治理經驗。

    凌濤並指出，營隊著重行政、立法、公民三方的實務攻防，邀請到台北市研考會主委殷瑋，分享政策推動的細節把控，國民黨立委徐巧芯傳授如何透過代議政治將民意轉化為具體建設，資深媒體人朱凱翔與「萊爾校長」製作人韋淳祐，教導學員如何在社群時代轉譯複雜政策、掌握民意脈動，台北市副市長林奕華、桃園市副市長蘇俊賓、立委陳菁徽、王育敏、洪孟楷以及雙北市議員鍾沛君、黃心華等民代加入互動環節，並由前國民黨發言人楊智伃、康晉瑜、鄧凱勛等擔任課程助教。

    凌濤強調，這是一場難得能與現任首長及專業導師面對面交流的機會，活動自即日起開放報名，對象為18至30歲大專院校及研究所學生。

