    首頁 > 政治

    指鄭麗文沒口誤 作家揭228歷史：就是殖民者暴力濫用

    2026/02/28 10:04 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文昨前往台北二二八和平紀念公園紀念碑前獻花致意。（資料照）

    228事件79週年前夕，國民黨主席鄭麗文昨到228和平紀念碑獻花致意，稱228本質是來自統治者國家暴力的濫用，並批現今司法恐淪為統治者打擊異己的工具。作家汪浩對此直言，228就是殖民國家暴力濫用，強調國家機器一旦失去節制，暴力便會取代對話。

    汪浩在臉書發文指出，國民黨主席鄭麗文在228紀念場合提到慘案源於「殖民者、統治者的國家暴力濫用」，雖被稱為口誤，卻意外點出歷史核心。汪浩強調「228就是殖民國家暴力濫用！」

    汪浩說明，228慘案並非單一治安事件，而是戰後國民黨殖民體制失序、權力壟斷與軍事鎮壓交織的悲劇。當時國民黨政府施政失當、經濟崩壞、通膨失控，加上國共內戰結構壓力，社會矛盾迅速累積；私菸案成為引信，最終以軍隊鎮壓收場，並開啟長期威權統治。

    汪浩強調，所謂「殖民」的爭議，不只在名詞，而在統治方式是否尊重人民主體。若權力自外而來、並沒有徵求住民認同，缺乏民主正當性，並以國家暴力回應民意訴求，人民自然感受為被支配與被剝奪。228的教訓正在於此：國家機器一旦失去節制，暴力便會取代對話。

    汪浩表示，紀念228不應停留在獻花，而是全社會誠實面對制度如何傷害人民。唯有承認國家暴力的本質與責任，強化法治與權力監督，才能避免歷史重演，讓「住民自決」不只是口號，而是對人權最基本的承諾。

    熱門推播