「一日北高」抵桃園竹圍漁港 小草拉布條挺柯P

台灣民眾黨228「一日北高」單車行程，前主席柯文哲車隊抵達竹圍漁港。（記者謝武雄攝）

台灣民眾黨228「一日北高」單車行程，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲從北投關渡宮集結後，第一站抵達桃園市大園區的竹圍漁港，小草們除拉起「司法要正義、小草挺KP」的白布條外，也高喊「永不放棄」，對於記者問及柯文哲心情、身體狀況時，他說目前只完成1/14的行程狀況還好，由於竹圍漁港清晨風很大，擔心柯文哲狀況，夫人陳珮琪也全程陪同。

黃國昌、柯文哲等一行人分成二個車隊於清晨7點左右陸續到達竹圍漁港廣場，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也全程陪同，現場湧入上百位支持者及黨籍參選人，柯文哲、黃國昌到場後親切的現場民眾們打招呼，黃國昌休息隨後率幹部車隊往第二站的永安漁港出發。

柯文哲看到現場小草們高喊「永不放棄」，並爭相與要求合唱，心情相當愉悅，整裝出發前還與在場小草合照，感謝大家的支持，才依依不捨趕往下一站。

台灣民眾黨228「一日北高」單車行程，第一站為竹圍漁港，支持者拉起小草挺柯P的白布條。（記者謝武雄攝）

台灣民眾黨228「一日北高」單車行程，主席黃國昌車隊抵達竹圍漁港。（記者謝武雄攝）

支持者與柯P合影留念，還高喊永不放棄。（記者謝武雄攝）

