陳佩琪臉書消失又復活！小草狂刷加油 柯P騎鐵馬照被酸爆

陳佩琪的臉書粉專驚傳無預警消失，引發網友討論。但於深夜時她的臉書就恢復正常，不過陳佩琪並未發文說明，最後的貼文還停在，她透露會當民眾黨北高一日鐵馬的隨隊醫師的這則內容。（圖擷自臉書）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪時常在臉書發文痛批民進黨司法迫害，連柯文哲也曾說「她每天在家寫臉書，我很頭痛」，不過昨晚她的臉書突然無預警消失，引發外界議論，但在深夜陳佩琪的臉書又恢復正常，引來不少粉絲留言為她加油，不過也有部分網友質疑「在野黨也要為台灣想，別整天在亂癱瘓台灣」，或諷刺「阿北騎飛輪第一名」、「老公是228家屬，然後跟國民黨合作，你不勸勸嗎」。

柯文哲因京華城弊案及政治獻金爭議被控涉嫌圖利，陳佩琪為此時常用臉書發文替老公喊冤，還不斷痛批民進黨政府政治打壓、司法迫害。但連日發文也讓柯文哲曾聲稱「她每天在家寫臉書，我很頭痛」、「我不在，她就在家寫臉書製造我的麻煩」。

不過昨晚陳佩琪的臉書粉專驚傳無預警消失，引發網友討論。但於深夜時她的臉書就恢復正常，雖然陳佩琪並未發文說明，最後的貼文還停在，她透露會當民眾黨北高一日鐵馬的隨隊醫師這則內容，文中也提到「先生自從在台大當醫師以來，始終就以腳踏車代步」，網友看到臉書恢復正常也紛紛湧入留言。

細看留言區有許多支持者湧入為她加油打氣，不過也有不少網友諷刺「期待兩個太陽的228」、「騎這個能收多少錢啊？夠不夠買豪宅啊」、「當初投你不等於你可以用中國籍人士當立法委員，你不聽沒關係我絕不會再投民眾黨！」

