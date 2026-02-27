為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧民調超車李四川很奇怪？ 林秉宥揭「1關鍵」：不意外啦！

    2026/02/27 22:36 即時新聞／綜合報導
    新北市長選舉可能回歸藍綠對決，由蘇巧慧對上李四川。（資料照，本報合成）

    新北市長選舉可能回歸藍綠對決，由蘇巧慧對上李四川。（資料照，本報合成）

    昨天（26日）有份新北市長選舉最新民調曝光，民進黨蘇巧慧首度超車國民黨李四川，引發外界熱議，藍營隨即有人跳出來批評「假民調」、「綠營自慰」。對此，新北市議員林秉宥以自己長期在地方勤跑的所見所聞直言，蘇巧慧領先李四川，其實沒什麼好奇怪的。

    民進黨春節後進行的一份選舉民調顯示，若民眾黨黃國昌堅持參選到底，呈現三腳督情勢，蘇巧慧以38.1%的支持度位居第一，李四川則以30.2%居次，黃國昌支持度為13.1%。如果藍白確定合作，比民調最終確定由李四川出來，蘇巧慧也首次以43.7%微幅領先李四川的43.3%；假設爆冷門是黃國昌出來，蘇巧慧則會以52.4%大幅領先黃國昌的30.9%。

    這份民調結果曝光後引發熱議，藍營像是徐巧芯馬上跳出來批綠營玩「老套路」，弄了一份假民調，說什麼對手「深陷風暴」（指李四川胞弟被爆是環保蟑螂、姪子持有武士刀等），又什麼「負面發酵」，所以「民調重挫」、「黃金交叉」之類的，就是一個帶風向的作用。

    對此，林秉宥今晚發文表示，「就我自己跑地方的感覺，蘇巧慧領先李四川並沒有甚麼好奇怪的。有些報導說甚麼小琉球惡霸弟的事情重傷李四川，也沒有這種事情。因為大多數鄉親也不知道有這件事，別忘了媒體大部分的立場跟做法。最根本的問題還是：李四川跟新北市的關係已經是過去式，最近的一段關係是2016年7月到2018年12月之間擔任新北市副市長，已經是7年前了。」

    林秉宥接著說：「而蘇巧慧勤跑新北選區已經持續超過十年，確定參選後更是耕耘不輟，過年前本黨的議員都被一一拜會聽取市政建議；所有的地方活動就算本人沒出現，也會有團隊夥伴出面跟鄉親打招呼。而川伯到現在只有在公祭的花禮上會看到名字。光是能見度就差超過一百倍，蘇巧慧的民調也才險勝，看看新北市民對國民黨有多好，幾乎沒見過的人都可以這麼挺。」最後林秉宥也不忘狠酸一番黃國昌，「有的人見過面也不會比較有好感就是了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播