蘇巧慧民調超車李四川很奇怪？ 林秉宥揭「1關鍵」：不意外啦！

新北市長選舉可能回歸藍綠對決，由蘇巧慧對上李四川。（資料照，本報合成）

昨天（26日）有份新北市長選舉最新民調曝光，民進黨蘇巧慧首度超車國民黨李四川，引發外界熱議，藍營隨即有人跳出來批評「假民調」、「綠營自慰」。對此，新北市議員林秉宥以自己長期在地方勤跑的所見所聞直言，蘇巧慧領先李四川，其實沒什麼好奇怪的。

民進黨春節後進行的一份選舉民調顯示，若民眾黨黃國昌堅持參選到底，呈現三腳督情勢，蘇巧慧以38.1%的支持度位居第一，李四川則以30.2%居次，黃國昌支持度為13.1%。如果藍白確定合作，比民調最終確定由李四川出來，蘇巧慧也首次以43.7%微幅領先李四川的43.3%；假設爆冷門是黃國昌出來，蘇巧慧則會以52.4%大幅領先黃國昌的30.9%。

這份民調結果曝光後引發熱議，藍營像是徐巧芯馬上跳出來批綠營玩「老套路」，弄了一份假民調，說什麼對手「深陷風暴」（指李四川胞弟被爆是環保蟑螂、姪子持有武士刀等），又什麼「負面發酵」，所以「民調重挫」、「黃金交叉」之類的，就是一個帶風向的作用。

對此，林秉宥今晚發文表示，「就我自己跑地方的感覺，蘇巧慧領先李四川並沒有甚麼好奇怪的。有些報導說甚麼小琉球惡霸弟的事情重傷李四川，也沒有這種事情。因為大多數鄉親也不知道有這件事，別忘了媒體大部分的立場跟做法。最根本的問題還是：李四川跟新北市的關係已經是過去式，最近的一段關係是2016年7月到2018年12月之間擔任新北市副市長，已經是7年前了。」

林秉宥接著說：「而蘇巧慧勤跑新北選區已經持續超過十年，確定參選後更是耕耘不輟，過年前本黨的議員都被一一拜會聽取市政建議；所有的地方活動就算本人沒出現，也會有團隊夥伴出面跟鄉親打招呼。而川伯到現在只有在公祭的花禮上會看到名字。光是能見度就差超過一百倍，蘇巧慧的民調也才險勝，看看新北市民對國民黨有多好，幾乎沒見過的人都可以這麼挺。」最後林秉宥也不忘狠酸一番黃國昌，「有的人見過面也不會比較有好感就是了。」

