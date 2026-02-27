228前夕何欣純有感發聲：台灣的民主 從來不是恩賜

何欣純說，台灣人不能遺忘的歷史記憶，自由民主得來不易，是我們共同追求、守護的價值。（好民文化提供）

明天228紀念日，民進黨台中市長參選人何欣純今天（27日）發文說，台灣的民主，從來不是誰的恩賜，是一代又一代勇敢的人，用自由、甚至生命換來的成果，認識國家的歷史，是身為公民最基本的功課，盼關心台灣歷史的朋友，一起來「補課」。

何欣純說，台灣的民主，從來不是誰的恩賜，而是一代又一代勇敢的人，不分本省外省、不分職業貴賤，用自由、甚至生命換來的成果，他們的犧牲，成就了今天我們可以自由發言、公開選舉、理性競爭的社會。

她說，認識國家的歷史，是身為公民最基本的功課，今年公民團體舉辦的自由路上藝術節主題「未竟之葉」，把民主與人權比喻為一棵大樹，有的議題枝繁葉茂、有的仍待灌溉，就像近年談起白色恐怖，大家才逐漸撥開迷霧，看見那段曾被壓抑的記憶。

何欣純說，好民文化行動多年來辦自由路上藝術節，持續推動台中人權與轉型正義，累計超過2萬5千人次參與，今年規劃專題演講、人權走讀、攝影展等活動，用更生活化的方式，讓歷史走進日常，她力邀關心台灣歷史的朋友，一起來「補課」，並一起守護這棵尚未長成的大樹。

