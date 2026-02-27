為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠地轉藍天？國民黨徵召陳振中選澎湖縣長 與葉竹林協調是關鍵

    2026/02/27 20:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    國民黨澎湖縣黨部通過徵召，由湖西鄉長陳振中參選下屆澎湖縣長。（記者劉禹慶攝）

    延宕多時的國民黨澎湖縣長人選，今（27）日終於塵埃落定，國民黨澎湖縣黨部通過徵召湖西鄉長陳振中，披掛藍袍上陣，原本以逸待勞的民進黨籍現任縣長陳光復，卻因大年初一意外摔倒受傷，現仍在高雄榮總救治，各界討論繼任人選，讓原本局勢為之翻轉。

    今年五合一選舉，因無黨籍葉竹林堅持參選縣長，導致藍營人選遲遲未決，擔心重蹈本屆三腳督的教訓。反觀獲得提名連任的民進黨籍縣長陳光復，信心滿滿尋求連任，但一場跌落樓梯意外，不僅讓民進黨堪稱完美佈局瞬間崩盤，也讓國民黨擺脫三腳督的陰霾，徵召人選出爐。

    獲得國民黨澎湖縣黨部徵召的陳振中，在政壇素有好好先生之稱，鮮少樹敵，同時治理湖西鄉政，以小而美著稱，營造文化湖西的美譽，被外界公認為代表國民黨的強棒，但仍需與系出同門的無黨縣長參選人葉竹林協調，雙方如果結盟，可望讓澎湖由綠地重現藍天，否則各自都會陷入苦戰，相互爭奪票源。

    反觀原本已完成澎湖選戰佈局的民進黨，陳光復一場意外改寫優勢，雖然搶救及時，但能否持續披掛上陣還是未知數，民進黨內部也傳出換將之說，實力最堅強的立委楊曜，被視為第一人選，但楊曜多次表態健康因素，放棄下屆立委連任，不太可能投入縣長選戰；南服中心副主任顏子傑、楊曜服務處主任陳俊廷、馬公市長黃健忠等人，也是可能人選。

    陳振中獲得國民黨徵召參選縣長，現任民進黨澎湖縣長陳光復（右）能否繼續參選是未知數。（資料照，記者劉禹慶攝）

