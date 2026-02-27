台鐵八堵站228紀念碑致意 童子瑋：當選設置城市人權紀念館

基隆市議長童子瑋承諾當選市長後，將設立城市人權紀念館。（童子瑋辦公室提供）

明天是228和平紀念日，基隆港域及台鐵八堵站也是當年傷亡慘重的地點，在228紀念日前夕，基隆市議長童子瑋與228公義和平協會理事長呂英世、國立基隆中學歷史老師盧慧芳，前往八堵站紀念碑致意，他並承諾當選後將設立「城市人權紀念館」，並將228與白色恐怖的歷史，納入基隆的在地教育中。

童子瑋指出，基隆228紀念活動多半集中在港區，但八堵車站員工罹難，也是二二八事件令人傷痛的縮影，當年3月8日正規軍自基隆港登陸，3月11日包圍八堵火車站受難者數十人。

請繼續往下閱讀...

他承諾，將邀集國內學者並參考其他民主化國家轉型正義的經驗，評估八堵、田寮河畔或港區，選擇合適的地點，設立「基隆城市人權紀念館」。透過檔案、文物、口述歷史、影像與研究成果，讓市民、學生與外地旅人，能理解基隆在台灣民主歷史中的角色。同時會將228與白色恐怖歷史，納入基隆的在地教育之中，透過校園課程、教師研習、走讀與講座，讓下一代知道，這些事件就發生在生活的城市裡，從八堵車站、基隆中學，到港區與田寮河畔，讓歷史成為被理解的城市空間。

童子瑋說，他也會邀請白色恐怖受難者與家屬，共同見證這座城市面對歷史的決心，「記住悲情，但不活在悲情裡」。

呂英世表示，228對台灣人來說是一段嚴肅的歷史，這段歷史帶給人民邁向民主、自由、人權的思考，也堅定了擺脫威權的道路，希望童子瑋在當選市長後設置紀念館，讓基隆能有一個象徵和平的場域。

盧慧芳表示，她爬梳基隆中學師生相關的歷史，發現228並不是省籍問題，而是人民起身對貪官污吏、不正當治理的抵抗。未來若能有一個教育的空間，並有專人進行導覽跟講解，將有助療癒社會、擺脫對歷史事件的污名化。

基隆市議長童子瑋（左起）、基隆中學歷史教師盧慧芳、基隆市228公義和平協會理事長呂英世在228紀念日前夕，到台鐵八堵站228紀念碑前悼念。（童子瑋辦公提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法