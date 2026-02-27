為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨中市北屯區議員參選提名 鄭麗文拍板4席、4月初選民調

    2026/02/27 19:43 記者蔡淑媛／台中報導
    國民黨主席鄭麗文到朝聖宮參拜。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨主席鄭麗文到朝聖宮參拜。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨主席鄭麗文今天到北屯朝聖宮參拜，並與北屯區議員及議員參選人進行座談會，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，座談會中已決議提名4席，2名現任議員優先提名，將於4月初進行新人民調初選。

    北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添去年3月當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，由於議員應選名額還可能由6席增加為7席（仍待2026年5月人口數最終確認），預估空出3席空間，使新人躍躍欲試。

    目前現任議員沈佑蓮、賴順仁競選連任，陳成添表明不再競選議員連任，如今已藉競選看板宣布，交棒黨內新人、中市府專員吳宗學，立法院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢等人，將競爭2席提名名額。

    針對外界認為，國民黨在北屯區議員可能提名4席或5席，今天在鄭麗文參與座談會，聽取各方意見後，拍板定案將提名4席，蘇柏興表示，這是國民黨勝選為原則，是否增至5席，則依初選民調的總票數等條件再評估。

    北屯區國民黨議員參選新人爆炸，吳宗學（左起），顏建程、張永漢、許育璿將競爭2席提名名額。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區國民黨議員參選新人爆炸，吳宗學（左起），顏建程、張永漢、許育璿將競爭2席提名名額。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播