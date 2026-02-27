國民黨中市北屯區議員參選提名 鄭麗文拍板4席、4月初選民調

國民黨主席鄭麗文到朝聖宮參拜。（記者蔡淑媛攝）

國民黨主席鄭麗文今天到北屯朝聖宮參拜，並與北屯區議員及議員參選人進行座談會，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，座談會中已決議提名4席，2名現任議員優先提名，將於4月初進行新人民調初選。

北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添去年3月當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，由於議員應選名額還可能由6席增加為7席（仍待2026年5月人口數最終確認），預估空出3席空間，使新人躍躍欲試。

目前現任議員沈佑蓮、賴順仁競選連任，陳成添表明不再競選議員連任，如今已藉競選看板宣布，交棒黨內新人、中市府專員吳宗學，立法院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢等人，將競爭2席提名名額。

針對外界認為，國民黨在北屯區議員可能提名4席或5席，今天在鄭麗文參與座談會，聽取各方意見後，拍板定案將提名4席，蘇柏興表示，這是國民黨勝選為原則，是否增至5席，則依初選民調的總票數等條件再評估。

北屯區國民黨議員參選新人爆炸，吳宗學（左起），顏建程、張永漢、許育璿將競爭2席提名名額。（記者蔡淑媛攝）

