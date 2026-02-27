為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕3/11訪美證實了 黃健豪：與鄭麗文訪中分進合擊

    2026/02/27 19:24 記者蔡淑媛／台中報導
    盧秀燕子弟兵、立委黃健豪說，盧市長訪美、國民黨主席鄭麗文訪中，兩人是分進合擊（口誤，應是分工合作），等於先幫鄭主席了解美方的狀況跟立場。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕將在3月中赴美東訪問，稱行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」。盧秀燕子弟兵、立委黃健豪證實是3月11日訪美，他說，外界有「疑美論」，是對國民黨路線的誤解，國民黨長期對美國、大陸的溝通密切，適逢黨主席鄭麗文出訪中國，兩人是分進合擊，鄭主席也計畫訪美，盧秀燕等於先幫忙了解美方的狀況跟立場。

    盧秀燕將於3月11日出訪美國，黃健豪指出，台灣在地緣政治的關係，對美國、對大陸都非常的重要，這次盧市長訪美，以及鄭麗文主席預計訪陸，就是國民黨在美中關係的分進合擊。

    黃健豪提及，鄭主席也規劃未來訪美，因此，盧市長這次訪美，等於先幫鄭主席去了解美方的狀況跟立場，未來鄭主席在規劃訪美的過程，也能夠參考盧市長訪美的經驗與過程，後續對鄭主席訪美也有正面幫助。

    被問到訪美行程安排？黃健豪說，這次很多行程是由美方主動提出與安排，可能有國會、智庫行程，也可能訪問美國政府官員，應該美方或市長方面說明，但正確完整行程應該都還未定案，這段時間還在溝通，那定案之後，市府或者是美方應該都會跟各界來報告。

