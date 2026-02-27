2千人台北街頭紀念228 鄭竹梅：遊行非仇恨 台灣主權不能妥協

鄭南榕基金會等超過70個民間團體27日共同發起第十次「228．0記憶相依，抵抗侵奪」79周年紀念行動。透過走上街頭的方式，重新面對二二八歷史記憶。牧師林宗正（右2）、鄭南榕女兒鄭竹梅（中）等人出席。（記者羅沛德攝）

鄭南榕基金會等70多個團體今發起第十次「228·0」79周年紀念行動，現場超過2000人共同上街頭紀念，表達對受難者的追思與對民主價值的守護。鄭南榕女兒鄭竹梅表示，遊行不是為了仇恨，而是為了和平，趁還有機會還可以講出我們的記憶的時候，就應該努力地說，台灣未來必須由台灣人決定，台灣的主體不能夠被侵略，主張台灣主權、台灣獨立的自由是不能妥協的。

「228·0 記憶相依，抵抗侵奪紀念行動」遊行前先於日新國小召開記者會，主持人小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，大家之所以願意每年都站出來遊行，就是為了要記憶歷史，捍衛得來不易的民主自由，並點出台灣的轉型正義還有不完備之處。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅說，「我們無法改變過去，但可以藉由理解過去，瞭解父母輩、祖父母輩經歷過什麼樣的選擇和痛苦。」他們每一刻的選擇，不論是死亡或者入獄，其實都影響著現在的我們，而現在也會影響著未來，這就是為什麼要持續記憶過去的原因。

鄭竹梅指出，走這個遊行，並不是為了仇恨，而是為了未來的和平，希望有一個更好的社會。趁還有機會還可以講出我們的記憶的時候，就應該努力地說，即便可能是痛苦的、悲傷的，只要走在一起，即便是一起流淚，也會有力量，即便是一起痛苦，我們也能一起往前繼續走。

青年行動者代表張瑀婕表示，遊行路線的地點是她從小到大生活的地方，但自己直到20歲才知道二二八事件發生了什麼事。近年隨著檔案的公開與研究，知道了在二二八與白色恐怖時期並不是只有受苦的歷史，也有許多抵抗的歷史，以前的民主前輩勇於抵抗威權的壓迫，現代的人要抵抗其他獨裁國家的威脅，以及「整個社會都不想讓我們知道歷史」的壓迫。

張瑀婕指出，前幾天看到有人在網路發文說，大家講了這麼久都比不上一個101董事長賈永婕，但她想鼓勵一起走上這條道路的行動者們，記憶的傳承並不只是1個人說了100句話，而是100個人各說了1句話，如果沒有過去的累積，就不可能迎來這次的歷史補課潮，期許能有更多人一起加入了解及傳承台灣歷史。

遊行於下午2點正式從日新國小出發，沿途唱名悼念228事件受難者名單。途經228事件事發地的天馬茶房時，由林宗正牧師會代表遊行隊伍，進行獻花儀式紀念受難者，並於獻花後親吻土地；接著途經當年228事件的重要場景，包括專賣局台北分行（現彰化銀行台北分行）、台灣廣播電台（現台北二二八紀念館），最終於228大屠殺事件原點的行政長官公署（現行政院）前進行宣言朗讀、紀念行動與短講。

宣言由太魯閣族青年挪洋．彼嶺、台大台語文社社長林以晴、台大客家社幹部黃筱彤、228·0論述組組長林奕辰分別以太魯閣族語、台語、客語及華語進行宣讀。宣言指出，二二八留下的遺產，不僅是創傷的記憶，更給予我們辨識「暴政」的能力；當中國國民黨作為始作俑者，拒絕誠實面對過去的錯誤，反而配合外來勢力的史觀，意圖搶奪台灣人民對歷史傷痕的詮釋，記憶便成為戰場。

宣言強調，選擇記得，本身就是一種「抵抗」，不只為抵抗被侵略者代言，更是為記得「我們是誰」。呼籲行政端應持續落實轉型正義，同時善用既有憲政工具，清楚揭露風險、即時回應社會疑慮；立法者應回到代議政治的本質，傾聽社會，而非操弄對立，讓國會重新成為公共討論與民主協商的場域。

朗讀宣言後，鄭竹梅提及，今年2月初的時候，她重新記起了小時候在義光教會學的歌「我的邦妮」，有些人知道是因為這首是義光教會在紀念亮均、亭均雙胞胎的兒歌。她邀請大家一起來學這首歌，當以後我們聽到這首歌的旋律，就會記起她們活著的樣子，就像是今天在228・0走出來的時候，記得的不只是他們死去的樣子，還要記得這些青年們活著的樣子，他們爭取的是什麼，他們的理想是什麼。

鄭竹梅指出，1947年是第一次的228，1980年是第二次的228，她其實也跟大家一樣，都是透過二手的閱讀，或者是長輩的談話去學習的，但不管是什麼時候都不會太晚，每個人都有自己認識歷史的時間，2026年這個下午，「我們就用短短一首歌的時間，再次記起1980年228之前她們活著的樣子。」

鄭竹梅表示，遊行不是為了仇恨，而是為了和平，趁還有機會還可以講出我們的記憶的時候，就應該努力地說，台灣未來必須由台灣人決定，台灣主權、台灣獨立的自由是不能妥協的。

