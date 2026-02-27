合體楊瓊瓔刻意保持距離？鄭麗文北屯參拜未談台中初選

國民黨主席鄭麗文到台中北屯朝聖宮參拜。（記者蔡淑媛攝）

國民黨主席鄭麗文今天到北屯朝聖宮參拜，並與北屯區議員及議員參選人進行座談會，立委楊瓊瓔到場陪同合體，立院副院長江啟臣則因另有行程趕不及缺席。對於外界傳出鄭麗文支持楊瓊瓔說法，鄭麗文現場不受訪，被問及初選也閉口不談，公開場合刻意與楊保持距離，楊瓊瓔則趨前領取鄭的發財金紅包大喊「大家發財、勝利！」最後在大合照時比鄰同框。

鄭麗文致詞時雖然台中市長盧秀燕不在場，她仍大讚在盧秀燕領導下台中愈好、愈旺，希望耀眼的政績在台中能延續，一定會為台中市提名最優秀的人選，國民黨會團結一志，贏得勝利，帶領市府及議會服務。

針對明天228和平紀念日，鄭麗文表示，台中市是發生重要事件所在地，緬懷歷史，希望歷史的傷痕能癒合、歷史仇恨能放下和解，歷史的錯不要重演，中國國民黨一定會守護台灣的民主憲政、捍衛司法自由、保護新聞言論自由、締造兩岸和平，這是中國國民黨不能推卸的歷史重責大任。

鄭麗文再喊，今天從中台灣出發，年底選舉，國民黨獲得全面勝利，為台灣人做更多事，為市民做更多服務，讓台灣穩健向前，在神明面前做莊嚴的承諾。

立委楊瓊瓔領取鄭麗文發的發財金，相當開心。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗文到朝聖宮參拜，楊瓊瓔同合體。（記者蔡淑媛攝）

