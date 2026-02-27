除被點名選新竹市長 支持者也點名林志潔選這職務…

除屢被點名選下屆新竹市長，新竹市有支持者也支持法律學者林志潔參與下任陽明交大校長遴選。（資料照，記者洪美秀攝）

年底縣市長選舉隨著春節過後，各方陣營人選逐漸明朗。年底新竹市長選舉，除藍白合已確定支持退出民眾黨的市長高虹安爭取連任，綠營市長人選中頻被點名參選市長的陽明交大法律學者林志潔，曾在2024年代表民進黨參選立委失利，但她仍持續維持政治熱度，更多次舉辦民主小草等青年培訓營和座談會，有支持者在林志潔個人經營的支持者LINE群組「民主青年」中提到，「比起看到老師參選年底新竹市長或立委，更樂見老師參與下任陽明交大校長遴選」。

林志潔僅對支持者的鼓勵按讚並回應「謝謝您的鼓勵」，未正面回應是否投入參與2028陽明交大校長遴選。

有支持者在林志潔個人經營的支持者LINE群組「民主青年」中提到「有些話實在很想對林志潔老師說，比起看到老師可能參選下屆新竹市的市長或立委，我也樂見老師參選下屆陽明交大校長」。支持者提到，林志潔任教多年，在校內外學術獲獎無數，如「友善校園獎」北一區傑出導師、交大傑出教學獎等，品德操守正直、教育理念清晰，曾任校內國際事務處副國際長、科法學院副院長、科法所所長的校級及院所級等行政資歷，完全具備角逐頂尖大學校長的所有法定資格。

支持者提到2028年陽明交大將舉行下一任新校長遴選，現任校長林奇宏按規定已無法再爭取連任且須交棒，過往威權時期不少頂大校長、包含先前台大校長都是國民黨籍，支持者說，實在很不樂見像林奇宏那樣在前年說出「228是政治提款機」的謬論，傷害政治受難者家屬情感的校長出現，這跟最近那部「世紀血案」的大爛片傷害林義雄家族有何兩樣？因此真心期待林志潔成為具本土意識、首位民進黨籍的大學校長。

