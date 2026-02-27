中共查處劉世芳外甥 國民黨團：高度關切

親中港媒「大公報」今（27）日報導指控，內政部長劉世芳外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；國台辦隨即附和，正依法依規查處。對此，內政部痛批，中共以此政治手段對我國行政官員施加壓力，行政官員將持續依法行政，絕不因任何政治恐嚇而動搖。立法院國民黨團對此表達高度關切，應立即調查，釐清真相。

劉世芳多次處理中配議題，還把言行爭議的中配驅逐出境，中國國台辦2025年3月26日把劉世芳被列為「台獨打手幫兇」，2026年1月7日被列為「台獨頑固分子」。內政部政務次長兼發言人馬士元表示，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，予以最嚴正譴責。

請繼續往下閱讀...

國民黨團書記長林沛祥表示，相關報導內容仍有待釐清，但倘若屬實，這已非單純的家族投資問題，而是可能涉及國家安全、利益輸送與政治影響力的重大疑慮。面對任何可能與境外勢力往來、資金流動或利益交換的情形，政府一向強調必須嚴格查辦，標準不應因人而異。

林沛祥指出，長期以來執政當局動輒以國安為由，對社會各界祭出高度警戒，對兩岸交流更採取嚴格審視。然而，若行政院重要閣員家族本身涉及在中國投資獲利，甚至可能形成政治資金往來，社會自然會質疑：政府的國安標準，究竟是「全面適用」，還是「選擇適用」？

林沛祥強調，真正能消除疑慮的，不是譴責動機，而是接受檢驗。民主社會最基本的原則，就是權力愈大，接受的監督愈嚴格。國民黨團鄭重要求，相關主管機關應立即啟動全面調查，釐清投資事實、資金流向與是否涉及政治影響。若經查證確有境外勢力透過親屬投資、資金往來或其他方式影響我國公職人員，應依反滲透法及相關法規嚴正辦理，絕不可因官位高低而有差別待遇。內政部長本人亦應主動向國人說明並接受監督，以昭公信。

國民黨團要提醒執政當局，國安不是政治口號，更不是政治工具。如果過去對人民可以無限上綱，那對掌權者更應從嚴從實。人民期待的是一致的法律標準，而不是「抗中保台」只要求別人，「親屬投資」卻可以例外。國民黨團將持續監督，確保法律面前，沒有特權，也沒有雙重標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法