中國查處劉世芳外甥 學者吳瑟致：以「誅九族」打擊台獨頑固分子

兩岸政策協會研究員吳瑟致。（資料照）

中國國台辦宣稱查處在中國經商的劉世芳外甥顏文群，兩岸政策協會研究員吳瑟致今天受訪表示，中共以類似「誅九族」形式，來打擊「台獨頑固分子」，想造成殺雞儆猴的效果，展示長臂管轄的法律戰，但對台恐嚇的效果有限，也打臉對台「促融」的工作。

吳瑟致指出，目前整個中國的投資環境與市場，吸引力已不足了，台商前往中國投資的規模與熱潮已過，甚至許多台商已離開中國市場。中國恐嚇台商的作法，反而對台商赴中投資，帶來負面效應，在政治風險提高下，讓想前往到中國投資的台商望而卻步。

請繼續往下閱讀...

吳瑟致說，中國在2005年發布「反分裂國家法」，2024年也發布「懲治台獨22條」，一年一度的中國全國人大與政協將於3月4與5日召開，國台辦是否特地選在此時出手，兩會是否再祭出相關反獨法律，值得觀察。

吳瑟致表示，中共今年對台工作會議提到，要給予台商優惠政策、台青就業生活便利措施，要凸顯「只要你聽話，我就可以給你更多」，如果政治支持不夠純粹，就沒有優惠待遇，不過，中共一方面對台進行法律戰，另一方面又打臉「促融」的工作推動。

陸委會主委邱垂正日前強調，當前台商在中國投資經營，會面臨三大風險，第一、中國經濟內部風險。包括：外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、競爭式的內捲、通貨緊縮與物價持續低迷等，影響台商獲利。

第二、中國經濟外部風險。包括：美國對中國的關稅戰及科技圍堵持續進行中，未來可能還有金融戰；中國產品向全球傾銷，各國展開貿易報復，在中國的台商連帶受害。

第三、政治上的風險。包括：中共軍機艦擾台、針對性軍演已成為常態，國際關注台海衝突的可能性。此外，中共以國安及「懲獨」為由，推出系列國安專法與加大對台灣「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰，並且鼓勵舉報，使台商面臨財產損失及人身自由的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法