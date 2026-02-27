金門酒廠是國民黨胡璉創立？金酒之父曾孫怒揭真相：強搶我阿祖的！

金門酒廠。（資料照）

明天就是228紀念日，而電影《世紀血案》引發一連串爭議，台灣社會又掀起追思白色恐怖受害者、台灣民主史上政治受難者的轉型正義熱潮。有網友在Threads串文討論國民黨的黨營事業，意外釣出被譽為「金門高粱酒祖師」、「金酒之父」的葉華成的外曾孫留言，意外揭露國民黨政府當年強搶葉華成酒廠，逼迫一家人離開金門搬到台灣本島，甚至竄改歷史稱金門酒廠是蔣中正嫡系將領胡璉創立的歷史真相，讓大批鄉民氣炸！

昨天（26日）有人在Threads貼文，邀大家一起寫下自己所知的國民黨黨營事業，獲熱烈迴響。串文意外釣出自稱是葉華成外曾孫的網友留言，「我奶奶的爸爸，我的阿祖葉華成，是金門高粱酒的發明人。民國41年國民黨胡璉將軍，下『軍令』強迫我阿祖交出酒廠，讓他從酒廠擁有者直接變成『員工』，最後用各種手段逼迫他離開酒廠。最後阿祖帶著一家人離開金門，搬來台灣。阿祖到過世前都再也沒有回去金門，他說那是他的傷心地。」

請繼續往下閱讀...

「阿祖一家人來到台灣只能重新開始，阿祖去當了英文老師，辛苦養大一家人。至今國民黨從未對強奪酒廠一事道歉，甚至金門酒廠官網上直接竄改歷史，將胡璉將軍直接變成金門酒廠創立者，隻字不提我的阿祖葉華成先生。國民黨一路走來始終如一，厚顏無恥、佔盡便宜不曾道歉，把別人的心血暴力端走再喜孜孜的放上自己的名！」葉華成外曾孫還分享《金門日報》2023年刊出的「談金酒之父葉華成」，裡頭就有提到這段過往。

這塊「歷史本文」（人氣漫畫《航海王》中記載歷史真相的石碑，近期被不少網友引用）突然現蹤隨即掀起熱議，大批鄉民炸鍋，「一個家族的心血被迫交出，最後連名字都被抹去，這種傷不是幾句話可以帶過的」、「難怪金門有葉華成故居，但是沒有葉家人」、「去金門玩的時候，當地導遊狂吹捧胡璉將軍……看完這篇覺得導遊講的好噁心」、「其實，國民黨跟共產黨做著相同的事情很久了」、「不僅搶平民的公司還要創辦人留在公司裡面貢獻技術，真是吃人夠夠！」、「這跟貴州茅台被國營的做法一樣，看人家酒好喝，直接把公司沒收，創辦人踢走，公然掠奪後開開心心的把它當成代表中國的國酒，真的噁心」。

前桃園市議員王浩宇也轉發葉華成外曾孫的留言，怒轟「國民黨有夠噁心。金門酒廠的前身是民營的金城酒廠，國民黨到金門之後發現酒很好喝，直接從創辦人葉華成手中強取，強迫他停止釀酒、變成員工，最後把他逼走離職。然後現在竄改歷史，宣傳是瑚璉創立的。葉華成到了台灣之後，一輩子都沒有回過金門，死前還在感嘆：『我要收復我的酒廠。』現在該把酒廠還給人家了吧？」

律師林智群也酸：「胡璉是軍人，哪懂製酒，他這個酒廠是搶來的。那個可以隨便搶人財產的年代，就是國民黨支持者心裡最美好的年代。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法