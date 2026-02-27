為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    索資問題翁曉玲聲援李貞秀 稱卓榮泰是紙老虎虛張聲勢

    2026/02/27 16:14 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委翁曉玲。（翻攝臉書）

    民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院院長卓榮泰昨已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料。已經被卓揆明定索資須經他同意才能給的國民黨立委翁曉玲，今日聲援李貞秀表示，她至今索資近百件，卓揆壓根沒能力去讀懂她的索資，當然更不會有時間去看她的索資。「李貞秀委員不用擔心，卓榮泰不過就是個紙老虎，虛張聲勢罷了」。

    翁曉玲去年向農業部索取「戰時糧食」配送國安機密，卓榮泰當時表示，以後翁曉玲索取任何「機密」資料，一律先送行政院，他同意才能給。而對於民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，卓榮泰昨在院會通令各部會不得提供李貞秀任何資料。至於卓揆是否會接受李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝在記者會表示，卓揆稱呼她為「李女士」，答案應該很清楚。

    翁曉玲表示，卓榮泰官威真大，自以為當了行政院長就可以濫權指揮各部會封殺、拒絕立委索資和抵制立院監督。無論是依憲或依法，行政院須對立法院負責，接受立法院監督，本屬權力分立原則下行政院的義務，這其中當然包括提供立委問政所需的資料，除非是涉及國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項，行政院及所屬機關於適當說明理由後，或才有不予答復或揭露相關資訊的空間。

    翁曉玲指出，立委為問政需要，函請部會機關提供資訊，若行政機關不提供、提供不完整，或虛應故事，類此藐視國會、不甩立委的作法和態度會對行政機關有好處嗎？以她在立院這2年的觀察是：「當然不會」。會去索資問政的立委，代表還有心想要了解行政機關實際執行業務的狀況，還願意聽聽行政機關的說法，基本上不會在不溝通的情況下，斷然決定封殺部會機關提出的法案或預算案。

    翁曉玲進一步表示，索資乃是行政與立法溝通交流的一種方式，這種方式若中斷，損失的不會是立委，而是部會機關本身。卓榮泰不過就是個會打嘴炮的行政院院長，她至今索資近百件，卓揆壓根沒能力去讀懂她的索資，當然更不會有時間去看她的索資。再說，他能防範她不會請別的委員去幫忙索資嗎？

    翁曉玲說，卓榮泰最好封殺全部立委的索資，那麼立委就有正當且堅強的理由去封殺行政院所有的法案和預算。「什麼叫權力制衡？按照卓榮泰的邏輯，相互封殺就是制衡，李貞秀委員不用擔心，卓榮泰不過就是個紙老虎，虛張聲勢罷了，根本不用理會他這種違憲亂政、 寡廉鮮恥的政客」。

