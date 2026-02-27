鄭麗文稱228淪政治鬥爭工具 王興煥轟：為個人權勢扭曲歷史

台灣基進黨主席王興煥（右1）、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱（中）今出席「228・0記憶相依，抵抗侵奪」紀念行動。（台灣基進提供）

中國國民黨主席鄭麗文今日上午參加「我聞228」新書發表會致詞時指控，228已經徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。台灣基進黨主席王興煥今參與「228・0記憶相依，抵抗侵奪」79周年紀念行動時痛批，政治人物可以立場不同，但不應為個人權勢而扭曲歷史、踐踏價值。

王興煥指出，回顧鄭麗文的政治歷程，在統獨議題上的立場轉折令人錯愕，早年於外獨會與民進黨時期，她曾高舉「台灣建國」旗幟，疾呼推翻國民黨威權體制，建立屬於台灣人民自己的國家；如今身為國民黨主席，卻公開主張「台灣人就是中國人」，甚至倡議降低國防預算、解除台灣武裝。

王興煥續指，鄭麗文從主張台灣自主到附和中國立場，如此劇烈的轉向，不僅背離過往信念，也讓社會質疑其政治動機。他強調，台灣的前途應由台灣人民決定，「對於鄭麗文昔日追求台灣自主的立場，我們予以肯定」；然而對於其今日為權力迎合中國而改弦更張、否定台灣主體性的言行，只能深感遺憾。

在轉型正義議題上，鄭麗文同樣展現出矛盾與失格。王興煥列舉，她在論述歷史時，尚能指出二二八事件源於戰後來台的中華民國政權濫用國家暴力；但當社會持續追尋真相、深化記憶工程時，她卻反過來將對二二八的紀念與反省，污衊為「政治鬥爭的廉價工具」。這種說法，不僅抹煞受難者與家屬數十年來的努力，更是否定轉型正義的價值。

王興煥表示，二二八事件是中華民國政權在台灣施行高壓統治下所造成的重大歷史悲劇。面對這段歷史，唯有誠實、謙卑與持續反省，台灣社會才能真正走向和解與共同體的建立，將歷史傷痕輕率貶抑為政治操作，既無助於社會對話，也傷害民主深化。

王興煥強調，真正讓二二八成為政治工具的，從來不是記憶本身，而是否認與逃避，鄭麗文今日的言行，問題已不僅是路線選擇，而是對理念與人格的自我背棄，面對歷史與人民，政治人物應有最基本的道德自覺，而非隨政治風向轉舵。

