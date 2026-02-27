中國查處劉世芳外甥 陸委會：假懲台獨、實則跨境鎮壓

中國國台辦稱正在依法依規查處我內政部長劉世芳的外甥。對此，陸委會表示，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」今（27）日報導稱，內政部長劉世芳外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金。中國國台辦隨即發出新聞稿回應表示，正在依法依規查處相關問題。對此，陸委會表示，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。

陸委會表示，中共假藉香港「大公文匯報」散佈惡劣訊息，攻擊劉世芳，並不當牽連其外甥，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。中共一再採取毫無文明底線的做法，對兩岸良性互動造成嚴重傷害，陸委會對此予以嚴正譴責。

陸委會說明，中共今年1月7日將劉世芳列為「台獨頑固份子」，今日再對其親屬在中投資行為予以查處，這種先恣意標定「台獨」，再連坐於無辜的模式，毫無道德底線。中共的惡劣行徑只會讓從事兩岸往來交流的民眾心生畏懼，持續傷害兩岸交流良性發展，陸委會呼籲中共及早懸崖勒馬，否則必將傷及自身。

陸委會強調，政府一向支持兩岸正常往來。國人赴中投資或工作，實際上有助當地經濟發展及兩岸交流。中共不斷對這些民眾施加威脅恫嚇，只會讓台灣民心更加厭憎與警惕。政府再次提醒國人，如有意赴中國大陸投資與經商發展，必須考慮中共政治體制差異與人身安全風險。面對中共無理舉措，政府將全力保護國人合法應有權益，確保國家安全與台灣民主自由環境，不受中共威脅。

