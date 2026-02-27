為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賈永婕獲封「轉型正義」油罐車！ 鄭竹梅：歡迎大家一起補課

    2026/02/27 15:01 記者林哲遠／台北報導
    鄭南榕女兒鄭竹梅今出席「228・0記憶相依，抵抗侵奪」周年紀念行動。（記者林哲遠攝）

    台北101董事長賈永婕自電影「世紀血案」爭議起，開始進行一系列「民主補課」，從深入瞭解林宅血案、親赴義光教會及中正紀念堂參觀「自由花蕊」特展等重新學習台灣歷史，被網友封為「轉型正義油罐車」。對此，鄭南榕女兒鄭竹梅今出席「228・0記憶相依，抵抗侵奪」周年紀念行動時呼籲，大家一起來補課，現在有更多的學術研究可以去洗刷過去只有中國國民黨控制的歷史角度。

    鄭南榕基金會等超過70個民間團體與自發參與民眾今日共同發起第十次「228・0記憶相依，抵抗侵奪」79周年紀念行動。透過走上街頭的方式，重新面對二二八歷史記憶，呼籲社會持續推動轉型正義，並思考當代台灣民主所面臨的挑戰。

    鄭竹梅受訪時指出，非常感謝不認識過去那段歷史的人，願意走進來了解這段歷史，十分歡迎不同的人用不同的方式來理解台灣的過去，我們都一直都在，即便有所離開也會再回來，有些人只是還不了解，或是沒有那一個契機去理解台灣。

    「歡迎大家一起來補課，她自己也是透過閱讀去理解台灣的過去！」鄭竹梅強調，現在有更多的視角、學術研究可以去洗刷過去只有中國國民黨國控制的歷史角度。

    鄭竹梅也呼籲，如果還不了解台灣過去歷史的人，歡迎加入他們參與遊行，跟大家一起走一走這就是一個開始。

